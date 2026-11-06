Resumen: Más de 80 extranjeros venezolanos señalados de delitos como homicidio y extorsión fueron trasladados de madrugada desde la Sijín en Bogotá hasta Catam, de donde serían llevados en avión a Cúcuta para su expulsión del país. Parte de ellos fue capturada en los megaoperativos de Medellín y Bogotá de finales de octubre.

Con tanquetas y escoltas: sacan de madrugada a más de 80 extranjeros señalados de homicidio y extorsión

Un grupo de más de 80 extranjeros de nacionalidad venezolana fue sacado durante la madrugada del 6 de noviembre de las instalaciones de la Sijín, en el centro de Bogotá, y trasladado al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam). Allí esperaban el vuelo que los llevaría a Cúcuta para completar su expulsión del país.

Según se conoció, los ciudadanos permanecían bajo custodia de las autoridades y son señalados de estar vinculados con delitos como homicidio y extorsión, entre otras conductas que afectan la seguridad ciudadana.

¿Cómo fue el traslado desde la Sijín hasta Catam?

El procedimiento comenzó en la Sijín, donde los ciudadanos fueron concentrados para revisar uno a uno sus expedientes y adelantar los trámites administrativos necesarios para hacer efectiva la salida del país.

Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades comenzaron a sacar a los retenidos en bloques de aproximadamente 20 personas. Cada grupo abordó buses de la Policía Nacional, bajo la vigilancia de unidades especiales y soldados del Ejército.

El desplazamiento contó con un amplio esquema de seguridad: patrullas, motocicletas de tránsito y tanquetas blindadas acompañaron la caravana por las vías del centro y el occidente de Bogotá hasta llegar a Catam. En el operativo participaron la Policía Nacional, Migración Colombia y el Ejército.

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Hasta el momento, las entidades no han entregado un balance oficial con el número exacto de personas, sus identidades ni los delitos que se atribuyen a cada una.

Los operativos en Medellín y Bogotá que antecedieron la expulsión

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, parte de los extranjeros incluidos en este procedimiento fue capturada en los megaoperativos de seguridad de los últimos días. El primero se realizó en Medellín el 27 de octubre y dejó 149 personas capturadas.

Un día después, en Bogotá, se desarrolló la operación BOSUR-KRATOS, que terminó con 172 capturas. Varios de los ciudadanos que ahora serán expulsados son señalados de reincidir en actividades delictivas y de registrar antecedentes o procesos judiciales en el país.

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¿Cómo será la salida del país?

El siguiente paso es el traslado aéreo desde Catam hasta Cúcuta, en Norte de Santander. En esa ciudad fronteriza se coordinará el desplazamiento por tierra para completar la salida de los ciudadanos hacia Venezuela.

La expulsión de extranjeros con antecedentes fue una de las promesas de campaña del presidente Abelardo de la Espriella. El 23 de agosto, durante un consejo de seguridad en Barranquilla, pidió a Migración Colombia y a la Policía iniciar operativos para identificar a migrantes involucrados en actividades delictivas y, en segundo lugar, a quienes no tienen regularizada su situación.

En esa ocasión afirmó: «No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías. En Colombia se van y los deportamos».

En anteriores operativos, el mandatario ha defendido estas decisiones y ha marcado una diferencia entre los migrantes que llegan a trabajar y quienes cometen delitos: «Los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar nuestras leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos. Pero quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado».

No es la primera expulsión de este tipo. El 27 de octubre, Migración Colombia expulsó desde Medellín a 98 venezolanos que, según la entidad, representaban un riesgo para la seguridad. Además, el 2 de noviembre se informó la salida de 44 hondureños por un caso de pesca ilegal en aguas colombianas.

Según las cifras que se conocieron, entre el 7 de agosto y el 29 de octubre el país ha deportado o expulsado a 812 extranjeros, de los cuales 462 casos estaban relacionados con seguridad, orden público o solicitudes de autoridades de otros países o de Interpol. En el mismo periodo, 867 personas no pudieron ingresar a Colombia.

Mientras tanto, las autoridades migratorias y de seguridad continúan con los trámites para que los más de 80 ciudadanos salgan del territorio colombiano.