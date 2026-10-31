Resumen: La DIAN y el Ministerio de Hacienda preparan nuevas iniciativas normativas para fortalecer los controles aduaneros y tecnológicos contra la evasión, el contrabando y las economías criminales. La entidad ya reporta 4.259 aprehensiones de mercancía ilegal por más de $151.000 millones, un aumento del 82,6 % frente al mismo periodo del gobierno anterior.

¡Manito dura! La DIAN alista nuevas medidas contra la evasión y el contrabando en Colombia

El Gobierno Nacional anunció nuevas iniciativas normativas para fortalecer los controles aduaneros y tecnológicos en Colombia, con el propósito de combatir la evasión tributaria, el contrabando y las economías criminales. La medida será impulsada de manera conjunta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Hacienda.

El anuncio fue realizado por la Presidencia de la República y explicado por el director de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez, quien señaló que las nuevas propuestas buscan actualizar el marco legal del país para responder a las modalidades delictivas que involucran estructuras criminales nacionales e internacionales, incluidos fenómenos como la cibercriminalidad.

Según el funcionario, estas actividades ilegales no solamente afectan los ingresos del Estado, sino que también representan riesgos para la seguridad nacional, la salud pública, la competencia económica y el desarrollo del país.

Entre los principales resultados presentados por la entidad están las operaciones de control aduanero. Desde el inicio del actual Gobierno y hasta el pasado 11 de octubre, la DIAN realizó 4.259 aprehensiones de mercancía que circulaba ilegalmente en el territorio nacional, por un valor superior a los $151.000 millones.

De acuerdo con Velásquez, esta cifra representa un incremento del 82,6 % frente al mismo periodo del gobierno anterior, cuando el valor de la mercancía retenida fue cercano a los $83.000 millones.

Los productos con mayores afectaciones por este tipo de operaciones son los textiles y las confecciones, los cigarrillos y productos de tabaco, y la maquinaria y los aparatos eléctricos y electrónicos.

El funcionario insistió en que detrás de estos delitos no solo hay pérdidas para el recaudo público: también operan estructuras criminales que usan el comercio ilegal como fuente de financiación, razón por la que el fortalecimiento de los controles aduaneros y tecnológicos se convirtió en una prioridad para el Gobierno.

Bodega clandestina en Cali y cargamento de cigarrillos en el Cesar

El director de la DIAN también destacó algunos procedimientos recientes. Entre ellos, un operativo realizado en Cali entre el 24 y el 27 de septiembre, en el que las autoridades intervinieron una bodega clandestina y encontraron más de 1,8 millones de pares de zapatos, además de confecciones, perfumería y juguetería. La mercancía incautada fue avaluada en $38.520 millones.

Otro de los procedimientos tuvo lugar el pasado 20 de octubre en la vía Bosconia-El Paso, en el departamento del Cesar, donde fue retenido un vehículo de carga que transportaba más de 570.000 cajetillas de cigarrillos, valoradas en más de $4.130 millones.

Estos dos golpes reflejan las modalidades más comunes del contrabando en el país: el almacenamiento de mercancía extranjera sin documentos en bodegas clandestinas y el transporte de productos por las vías nacionales sin los soportes aduaneros exigidos por la ley.

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El plan de tres líneas para aumentar el recaudo

Velásquez explicó que la entidad también tiene en marcha un plan para aumentar el recaudo y fortalecer las finanzas públicas, que contempla tres líneas de acción. La primera es la recuperación de cartera, mediante una estrategia que prioriza las obligaciones tributarias pendientes e incentiva que los contribuyentes se pongan al día con sus deudas.

La segunda línea corresponde a la lucha contra la evasión. Para esto, la entidad utilizará herramientas de análisis de información, facturación electrónica, información exógena y datos sobre activos en el exterior y criptoactivos, con el propósito de identificar operaciones utilizadas para evadir impuestos o facilitar el contrabando.

El tercer componente es la facilitación y la promoción de la cultura tributaria, mediante la simplificación de los trámites y el acercamiento de la entidad a los contribuyentes, para que cumplir con las obligaciones sea cada vez más fácil.

Con este paquete de medidas, que será presentado de manera conjunta por la DIAN y el Ministerio de Hacienda, el Gobierno busca blindar las finanzas públicas y golpear las estructuras criminales que se financian con el comercio ilegal, uno de los fenómenos que más recursos le quita al Estado colombiano cada año.