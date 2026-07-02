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Resumen: La DIAN y la POLFA realizaron un operativo en Bogotá contra redes de contrabando, logrando la incautación de mercancía ilegal avaluada en más de $6.650 millones. Las acciones incluyeron la interceptación de vehículos y la intervención de bodegas en varias localidades, donde se hallaron textiles, confecciones y alimentos sin soporte legal.

Megagolpe al contrabando en Bogotá: DIAN incauta mercancía ilegal por más de $6.650 millones

Un amplio operativo de control adelantado en Bogotá permitió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), afectar estructuras dedicadas al contrabando y la comercialización irregular de mercancías extranjeras, con la aprehensión de cargamentos que en conjunto superan los $6.650 millones.

Las acciones hicieron parte de una estrategia de control al comercio ilegal y a la evasión fiscal, desarrollada en distintos puntos de la capital del país, tanto en vías de ingreso como en bodegas y establecimientos utilizados para el almacenamiento y distribución de productos sin soporte legal.

Interceptación de tractomulas con textiles y marroquinería

Uno de los principales resultados se obtuvo durante un operativo en las vías de acceso a la ciudad, donde fueron interceptadas dos tractomulas que transportaban 888 bultos con textiles y artículos de marroquinería.

Tras la verificación física y documental, las autoridades establecieron que la carga no contaba con facturas, declaraciones de importación ni documentos que acreditaran su ingreso legal al territorio aduanero nacional. El avalúo comercial de esta mercancía fue estimado en $5.000 millones.

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Intervenciones simultáneas en tres localidades

De manera paralela, la DIAN ejecutó operativos en tres puntos de la ciudad identificados como zonas críticas para la distribución de mercancía irregular.

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En la localidad de Los Mártires, fue intervenida una bodega donde se almacenaban 318 bultos de textiles de procedencia extranjera, con un valor aproximado de $800 millones.

En Rafael Uribe Uribe, las autoridades encontraron confecciones genéricas y prendas de vestir sin documentación que acreditara su ingreso legal, con un avalúo cercano a $800 millones.

Por su parte, en Chapinero fue detectado un depósito con 676 bultos de alimentos importados que se encontraban vencidos y que, según las autoridades, pretendían ser comercializados de forma irregular. El valor estimado de esta mercancía es de $50 millones.

Golpe a redes de comercio ilegal

Según la DIAN, estos procedimientos impactan directamente las cadenas de distribución de organizaciones dedicadas al comercio ilegal en Bogotá, al tiempo que buscan fortalecer el comercio formal que opera bajo las normas establecidas.

La entidad señaló que estas acciones hacen parte de su labor permanente de control aduanero y protección del sector empresarial, industrial y textil, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia en la economía nacional.