Resumen: Una cuenta de $4.056.250 en un local de comidas del Parque Lleras generó polémica en redes por un presunto cobro excesivo: facturaron $3,1 millones por 52 shots y un recargo del 10 % ($337.500) por pagar con tarjeta. La SIC advierte que el precio anunciado es el máximo cobrable y que un cargo no informado no puede exigirse. El establecimiento se pronunció al respecto.

Cobro excesivo en el Lleras: cuenta de más de $4 millones, incluidos más de 300 mil por pagar con tarjeta

Una cuenta por $4.056.250 en un local de comidas del Parque Lleras, en la comuna 14 El Poblado, volvió a encender la polémica por el presunto cobro excesivo en la que alguna vez fue la zona rosa más famosa de Medellín.

En redes sociales, la cuenta Denuncias Antioquia divulgó la foto de un recibo de un local de comidas de la zona con el detalle de los productos facturados: 52 shots de la casa por $3.120.000, cinco tragos de Baileys por $225.000, dos cervezas por $18.000, una soda por $9.000 y un vaso michelado por $3.000.

Al subtotal de $3.375.000 le agregaron un recargo de $337.500 por pagar con tarjeta, equivalente al 10 %, para un total de $3.712.500. Con el 10 % de servicio, la cuenta terminó en $4.056.250.

Foto: Redes sociales

¿Es legal cobrar un recargo por pagar con tarjeta?

Sobre este punto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es clara: el precio anunciado al público es el máximo que se puede cobrar. Según la entidad, si un cargo adicional, como un recargo por pagar con tarjeta, no fue incluido e informado en el precio, no puede ser cobrado y el consumidor no está en la obligación de pagarlo.

En la cuenta que se hizo viral, el comercio aplicó un recargo del 10 % por el pago con tarjeta: $337.500 sobre un subtotal de $3.375.000.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar. Algunos ciudadanos señalaron que el costo del datáfono debe ser asumido por el comercio y no por el consumidor, y aseguraron que cobrar comisiones por pagos con tarjeta se volvió un «vicio» de algunos comerciantes. Otros cuestionaron precios como un shot a $60.000 o una copa de Baileys a $45.000, valores con los que, dijeron, se puede comprar casi media botella en un distribuidor reconocido.

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El establecimiento respondió por los cobros

Ante la polémica, el establecimiento se pronunció ante un medio local y aseguró que respeta a sus clientes y entiende las inquietudes que se han generado alrededor de la situación. «Los valores corresponden a los productos y licores consumidos, cuyos precios varían dependiendo de la referencia y la cantidad solicitada. Contamos con diferentes opciones, desde promociones en licores nacionales hasta productos de mayor valor, según las preferencias de cada cliente», aseguró el comercio.

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Sobre los pagos con tarjeta, el establecimiento indicó que ha «manejado condiciones diferenciadas según el medio de pago», que se informaban en el local, pero afirmó que está revisando y ajustando este procedimiento para garantizar que su operación cumpla con la normativa vigente y que todos los precios sean claros para sus clientes.

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Un sector en el ojo del huracán por denuncias de cobro excesivo

El Parque Lleras ha estado en el centro del debate por las denuncias de cobros abusivos a clientes, en especial a turistas extranjeros. En 2025, las autoridades capturaron a diez personas señaladas de integrar una red que, según la Fiscalía, inflaba las cuentas en dos bares del sector y retenía y agredía a visitantes que se negaban a pagar; a un turista panameño le exigieron $19 millones por dos botellas de ron.

Por esas denuncias, las autoridades mantienen operativos permanentes en la zona. Sin embargo, algunos empresarios del sector aseguran que, tras la arremetida contra la ilegalidad, que dicen apoyar, están pagando «justos por pecadores».

El presidente de Asobares, Juan Pablo Valenzuela, explicó frente a los señalamientos de cobro excesivo que cada establecimiento fija sus precios de acuerdo con sus costos operativos, que varían entre unos comercios y otros.

Muchos comerciantes atribuyen a estos excesos parte de la crisis económica que atraviesa el sector. Mientras tanto, la Alcaldía de Medellín busca que, a través del Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en el Concejo, se pongan límites a la expansión de discotecas y bares en la zona y se abra espacio a otras modalidades comerciales que propicien el regreso de las familias al Parque Lleras.

Este nuevo caso de presunto cobro excesivo se suma a la discusión sobre el futuro de la zona rosa de Medellín, entre la seguridad, los precios y la convivencia.