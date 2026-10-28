Agente de tránsito terminó noqueado en Itagüí: autoridades buscan al presunto agresor

Resumen: Un agente de tránsito de Itagüí quedó inconsciente tras una agresión durante un procedimiento vial el 27 de octubre. Según las autoridades, el presunto agresor sería hijo del conductor al que se le imponía un comparendo. El funcionario fue llevado a un centro asistencial y las autoridades buscan al señalado. Su responsabilidad deberá ser determinada por la justicia.

Un agente de tránsito de Itagüí quedó inconsciente en plena vía pública tras ser brutalmente agredido mientras imponía un comparendo el 27 de octubre. El hecho fue rechazado por las autoridades, que afirman tener identificado al presunto agresor y adelantan su búsqueda.

El ataque se registró en la calle 36, en la vía que comunica la glorieta de Ditaires con el barrio San Gabriel, a la altura del colegio San José Manyanet. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el funcionario adelantaba un procedimiento de control de rutina y le iba a imponer el comparendo al conductor de un vehículo.

Según la información preliminar de las autoridades, un hombre que sería hijo del conductor habría intervenido en el procedimiento y presuntamente habría atacado al agente de tránsito en repetidas ocasiones, propinándole varios golpes en la cabeza.

La paliza fue de tal magnitud que el servidor público cayó desmayado y quedó tendido en el piso, inconsciente, ante la mirada atónita de los testigos. La escena quedó registrada en videos que circulan en redes sociales y que han generado indignación entre los ciudadanos.

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¿Cómo está el agente de tránsito agredido en Itagüí?

Tras la agresión, el funcionario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Los profesionales de la salud evalúan la gravedad de las contusiones que sufrió en la cabeza y si presenta un trauma craneoencefálico como consecuencia de los golpes.

Hasta la mañana de este miércoles no se había entregado un diagnóstico definitivo sobre la gravedad de las lesiones y su evolución continúa bajo seguimiento médico.

¿Qué dijo la Alcaldía de Itagüí sobre la agresión?

El alcalde de ese municipio, Diego León Torres Sánchez, rechazó con contundencia lo ocurrido: «en la ciudad de Itagüí rechazamos con contundencia la agresión de la cual fue víctima un agente de tránsito de nuestra ciudad. Un servidor público que estaba cumpliendo su función: cuidar la vida del peatón y mejorar la movilidad».

El mandatario aseguró que el ataque se dio de manera traicionera, «por la espalda», y le envió un mensaje directo al presunto agresor: «vamos tras de usted, está identificado y todas nuestras cámaras lo están buscando en nuestra ciudad: lo vamos a capturar«.

A través de un comunicado divulgado el 27 de octubre, la Alcaldía de Itagüí también expresó su solidaridad con el agente y sus familiares, y recordó que los funcionarios encargados de los controles viales cumplen labores establecidas por la ley, por lo que los desacuerdos durante estos procedimientos no justifican actos de violencia.

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¿Qué contempla la ley sobre la violencia contra un servidor público?

El hombre señalado, a quien las autoridades afirman tener identificado, podría responder por el delito de violencia contra servidor público. Según el artículo 429 del Código Penal, quien ejerza violencia contra un servidor público por razón de sus funciones puede pagar prisión de cuatro a ocho años.

La Alcaldía informó que la fuerza pública ya adelanta las labores para dar con su paradero, con el apoyo de las cámaras de seguridad del municipio, tal como lo anunció el propio mandatario.

Vale recordar que esta no es la primera agresión contra estos servidores en el sur del Valle de Aburrá en las últimas semanas: hace cerca de un mes fue capturado un hombre señalado de agredir físicamente a tres agentes de tránsito en Sabaneta.

«Un llamado a toda la ciudadanía, a los servidores públicos: hay que respetarlos», concluyó el alcalde Torres, mientras las autoridades mantienen la búsqueda del señalado como presunto responsable de la agresión. Su responsabilidad deberá ser determinada por la justicia.