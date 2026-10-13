Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La gobernadora del Valle del Cauca arremetió contra el caricaturista por ataques misóginos contra la primera dama y aseguró que no se dejarán intimidar.

«MALTRATADOR, que se esconde tras el disfraz de caricaturista»: Dilian Francisca Toro se solidariza con Ana Lucía Pineda, Primera Dama

Minuto30.com .- La gobernadora del Valle del Cauca arremetió contra el caricaturista por ataques misóginos contra la primera dama y aseguró que no se dejarán intimidar.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, emitió un enérgico pronunciamiento público en contra del caricaturista Julio César González, conocido popularmente como ‘Matador’, a quien tildó de «maltratador» y acusó de ejercer violencia sistemática contra las mujeres amparado en su labor satírica.

La reacción de la mandataria departamental se dio tras recientes publicaciones del dibujante dirigidas contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, a quien Toro respaldó de manera categórica.

«Se esconde tras el disfraz de caricaturista»

A través de sus redes sociales, la mandataria afirmó haber sido blanco en reiteradas ocasiones de los señalamientos del humorista gráfico y reprochó el enfoque de sus contenidos:

“Somos muchas las mujeres que hemos sido víctimas del comportamiento misógino de este maltratador, que se esconde tras el disfraz de caricaturista para atacar y violentar a las mujeres”, aseveró la gobernadora y extendió su respaldo a Ana Lucía Pineda y a las figuras públicas que, según expresó, han enfrentado hostigamientos de la misma índole.

La dirigente vallecaucana enfatizó que ni ella ni las mujeres afectadas guardarán silencio frente a lo que califica como actos de intimidación.

Rechazo a la normalización de la violencia de género

Para concluir, la funcionaria subrayó que la sátira o el humor de opinión no pueden servir de justificación para vulnerar el respeto hacia las mujeres en los espacios de debate público.

“¡No cederemos, no nos intimidarán ni guardaremos silencio frente a la violencia misógina! Merecemos respeto y ninguna forma de violencia contra las mujeres puede normalizarse ni justificarse”, puntualizó.