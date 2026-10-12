Resumen: Mediante un comunicado de la Presidencia, el Gobierno Nacional, ministros y altos funcionarios rechazaron los ataques misóginos contra la primera dama atribuidos al caricaturista Julio César González, 'Matador'. Pidieron a la Fiscalía examinar las expresiones; corresponde a las autoridades determinar si son sancionables.

¡Basta ya de misoginia! Gobierno Nacional rechaza ataques contra la primera dama por parte de Matador y pide a la Fiscalía examinar el caso

El Gobierno Nacional, sus ministros y altos funcionarios rechazaron «de manera categórica, contundente y sin ambigüedades» los ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la Nación. Lo hicieron en un comunicado de prensa de la Presidencia de la República, fechado el 11 de octubre de 2026 en Bogotá, que lleva por título «¡Basta ya de misoginia! La dignidad y el liderazgo de las mujeres en la vida pública se respetan».

Las expresiones rechazadas

El documento se refiere a «las expresiones atribuidas al caricaturista Julio César González, conocido como Matador», y menciona de forma particular «la utilización del término ‘ratica'» y los señalamientos relacionados con la apariencia física de la primera dama.

Según el comunicado, «la animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideramos profundamente misóginas». El Gobierno sostuvo que esas expresiones no cuestionan las ideas, decisiones ni el trabajo de la funcionaria, sino que recurren a estereotipos de género.

«La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política», señala el texto.

El comunicado también defiende la libertad de expresión: afirma que protege la crítica, la sátira y el debate democrático, pero que existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias.

Llamado a la Fiscalía

El Gobierno hizo «un llamado firme a la Fiscalía General de la Nación para que examine estas expresiones con la seriedad y diligencia que exige la protección de los derechos de las mujeres». Aclaró que corresponde a las autoridades competentes determinar, con plena independencia y respeto por el debido proceso, si los hechos configuran alguna conducta sancionable.

Como marco legal, citó la Ley 1257 de 2008, que establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluida la psicológica, y la Ley 2453 de 2025, que contempla mecanismos frente a la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

Solidaridad y firmas

El texto expresa «solidaridad y respaldo» a la primera dama y a las mujeres colombianas que han enfrentado humillaciones, discriminación o violencia por ejercer su liderazgo, y plantea que «no puede existir una condena selectiva». Cierra con la frase: «El respeto por las mujeres no se negocia. La misoginia no se justifica y la defensa de su dignidad no admite dobles discursos».

El comunicado está firmado por «Gobierno Nacional de Colombia – Gabinete Ministerial y altos funcionarios», entre ellos el vicepresidente José Manuel Restrepo, el secretario general Carlos Andrés Ríos y los ministros del gabinete.