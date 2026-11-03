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Resumen: Dos personas, de 23 y 26 años, fueron capturadas en un trabajo articulado entre la Alcaldía y la Policía Metropolitana por su presunta participación en la agresión que le causó la muerte a un hombre de 43 años en Estación Villa, en el Centro de Medellín. Según las primeras versiones, el ciudadano habría intentado ingresar a una habitación de hotel donde estaban dos niñas de 7 y 9 años; varias personas lo retiraron y lo agredieron, y falleció en un centro asistencial. El subsecretario Operativo, Sebastián Acosta, dijo que ninguna situación justifica tomar la justicia por mano propia y anunció la ruta de protección para las menores. La Fiscalía investiga; los capturados están en judicialización.

Capturaron a dos personas por la muerte de un hombre en Estación Villa, Centro de Medellín

Dos personas, de 23 y 26 años, fueron capturadas en un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana, señaladas de presuntamente participar en la agresión que le causó la muerte a un hombre de 43 años en el sector de Estación Villa, en el Centro de la ciudad.

De acuerdo con las primeras versiones, durante la madrugada de este martes el ciudadano habría intentado ingresar a una habitación de hotel donde se encontraban dos niñas de 7 y 9 años. Ante esta situación, varias personas intervinieron, lo retiraron del establecimiento y presuntamente le ocasionaron múltiples lesiones.

Tras la agresión, las autoridades fueron alertadas sobre un ciudadano tendido en la vía pública, con una herida en la cabeza y lesiones en diferentes partes del cuerpo. La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

Según versiones de medios locales, los hechos se habrían presentado en un hotel ubicado en la calle 54 con carrera 52 (Carabobo), en pleno Centro de Medellín. Esas mismas versiones señalan que el hombre les habría ofrecido dinero a las niñas; esa circunstancia no ha sido confirmada por las autoridades. De acuerdo con el reporte conocido, una de las menores habría contado a su mamá lo ocurrido, lo que dio pie al altercado dentro del establecimiento.

La información conocida hasta el momento no describe una agresión contra las menores ni permite afirmar que se hubiera presentado un delito sexual. El señalamiento sobre el supuesto intento de ingreso a la habitación hace parte de las versiones preliminares y no constituye una conclusión sobre lo sucedido.

Ninguna situación justifica tomar la justicia por mano propia: Alcaldía de Medellín

El subsecretario Operativo de la Alcaldía de Medellín, Sebastián Acosta, entregó declaraciones sobre el caso y confirmó las capturas. «Dos personas de 23 y 26 años fueron capturadas por la Policía Nacional, gracias al trabajo articulado con la Alcaldía de Medellín, por su presunta participación en un hecho de violencia que terminó con la muerte de un hombre de 43 años en el sector de Estación Villa, en el centro de la ciudad», señaló el funcionario.

Acosta agregó que la Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y envió un mensaje de rechazo a lo sucedido: «Desde la Alcaldía de Medellín rechazamos cualquier forma de violencia. Quiero ser enfático: ninguna situación justifica tomar la justicia por mano propia».

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Ruta de protección activada para las dos menores

La Administración Distrital activó de inmediato la ruta de protección para garantizar los derechos de las dos menores de edad. «La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad. Por eso activamos, a través de nuestro grupo de infancia y adolescencia, la ruta de protección para garantizar los derechos y el bienestar de las dos menores, quienes se encontraban junto a sus padres», indicó el subsecretario.

Las niñas quedaron en compañía de sus padres, con el acompañamiento de las entidades de protección. El Distrito reiteró que el cuidado de las niñas y los niños es una prioridad y recordó que ninguna circunstancia justifica tomar la justicia por mano propia.

Sobre los dos capturados no se precisaron de manera oficial los delitos que les serían imputados. Versiones judiciales conocidas por medios locales señalan que serían procesados por el delito de homicidio agravado; se encontrarían en proceso de judicialización mientras avanzan las actuaciones. Las dos personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades para que responda por los hechos que se les imputen dentro del proceso judicial que se adelanta.

Los hechos son materia de investigación y, según la Administración Distrital, los responsables responderán ante las autoridades. El caso se suma a otros episodios de violencia registrados en el Centro de Medellín en las últimas semanas, una de las zonas de mayor actividad comercial y de transporte de la ciudad, por donde transitan a diario miles de personas.

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