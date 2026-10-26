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Resumen: Bomberos de Medellín controlaron el incendio que desde las 4:01 a. m. afectó locales comerciales en Villa Nueva, comuna 10. No hubo heridos y se hace remoción de escombros.

Madrugada de fuego en el centro de Medellín: bomberos ya controlaron el incendio de Villa Nueva

El incendio en Villa Nueva, en el centro de Medellín, ya fue controlado. Así lo informó el alcalde Federico Gutiérrez en sus redes sociales, tras una madrugada de alerta para los Bomberos de Medellín.

La emergencia comenzó a las 4:01 a. m. de este lunes 26 de octubre en un establecimiento comercial del barrio Villa Nueva, en la comuna 10 (La Candelaria), cerca del Parque Bolívar.

Así fue la atención de la emergencia

Inicialmente, la Alcaldía de Medellín reportó tres máquinas de bomberos y unidades de apoyo en el lugar. Más tarde, el mandatario confirmó que las llamas ya estaban bajo control.

Según el capitán Roberto Urquijo, del Cuerpo de Bomberos, se trató de un incendio estructural en varios locales comerciales al interior de un edificio. Las causas aún se desconocen.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, porque los locales permanecían cerrados cuando se registró el fuego.

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Balance preliminar

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, tres locales comerciales resultaron afectados, sobre todo en su parte trasera. Además, parte del techo de uno de los establecimientos colapsó.

Los organismos de emergencia permanecen en la zona haciendo remoción de escombros y revisando los puntos calientes, para evitar que el fuego se reactive.

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Mientras avanza el balance de daños, se mantienen las medidas de seguridad en el sector. Se recomienda tomar vías alternas por el cierre en la calle 55 con carrera 49.

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Foto: Redes Sociales