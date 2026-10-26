¡Atención! Incendio en establecimiento comercial de Villa Nueva, en Medellín: parte del techo colapsó

Resumen: Bomberos Medellín atiende un incendio en un establecimiento comercial de Villa Nueva, comuna 10. El fuego está confinado y parte del techo colapsó, informó el alcalde.

Un incendio en un establecimiento comercial del barrio Villa Nueva, en la comuna 10 (La Candelaria) de Medellín, movilizó desde la madrugada de este lunes 26 de octubre a los Bomberos de Medellín, que trabajan para controlar por completo la emergencia.

La información fue entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de sus redes sociales. Según explicó, el Cuerpo de Bomberos atiende el incendio desde las 4:01 a. m. en el sector. La emergencia se presenta cerca del parque Bolívar, en Medellín, y continúa en atención.

Tres máquinas de bomberos en el lugar

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio permanecen tres máquinas de bomberos y unidades de apoyo. El mandatario indicó que el incendio ya se encuentra confinado, es decir, que las llamas están limitadas a la zona afectada, y que los equipos de emergencia siguen trabajando para controlar completamente la situación.

Parte del techo colapsó

Uno de los datos que destacó la Alcaldía es que parte del techo del establecimiento colapsó. Por esa razón, se mantienen las medidas de seguridad en el lugar con el fin de proteger a los bomberos que realizan las labores de control.

Hasta el momento, en el reporte inicial no se mencionan personas heridas ni se han dado a conocer las causas del incendio. Tampoco se ha precisado qué tipo de negocio resultó afectado ni la magnitud de los daños materiales.

Coordinación con el DAGRD

El alcalde aseguró que las autoridades siguen atentas a la emergencia junto con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y que se entregará nueva información a medida que avance la atención.

El Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín está adscrito al DAGRD y, según la Alcaldía, cuenta con más de 210 hombres y mujeres disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender llamados de emergencia en la ciudad. Es considerado el segundo cuerpo de bomberos más grande de Colombia y el primero del Valle de Aburrá, con ocho estaciones distribuidas en distintos puntos de la capital antioqueña.

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Barrio Villa Nueva

Villa Nueva es uno de los barrios que hacen parte de la comuna 10, La Candelaria, la zona central de Medellín. Según la Alcaldía, el barrio cuenta con manzanas, lotes, equipamientos y espacio público identificados en la cartografía oficial de la ciudad.

Cierre vial

Se informó cierre en la calle 55 con carrera 49 por novedad en la vía y se recomienda tomar vías alternas.

Es una noticia en desarrollo.

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Foto: Redes Sociales