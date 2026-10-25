Alerta roja por creciente súbita del río Mutatá: el nivel subió 1,77 metros en tres horas

Resumen: El IDEAM emitió alerta roja por una creciente súbita en el río Mutatá, en el Urabá antioqueño. La estación registró 2,70 metros a las 7:00 p. m. de este domingo, con un aumento de 1,77 metros en tres horas, y la entidad pidió especial atención a las poblaciones ribereñas de Mutatá y Riosucio.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió una alerta hidrológica roja por una creciente súbita en el río Mutatá, en el Urabá antioqueño, y pidió especial atención a las poblaciones ribereñas de los municipios de Mutatá, en Antioquia, y Riosucio, en el Chocó.

De acuerdo con el reporte de la entidad, con corte a las 7:00 p. m. de este domingo 25 de octubre, la estación Mutatá, que transmite en tiempo real, registró un nivel de 2,70 metros. El dato corresponde a un aumento de 1,77 metros en las últimas tres horas, una variación que llevó a la entidad a clasificar la alerta de la subzona hidrográfica del río Sucio en el nivel rojo, el más alto de su escala.

Lo que muestra la estación

La gráfica de la estación Mutatá, identificada con el código 1111700231, permite ver la magnitud del cambio. Durante la mayor parte del sábado 24 y del domingo 25 de octubre, el río se mantuvo por debajo de un metro. A partir de la tarde del domingo la línea empezó a subir y, según la gráfica, llegó a rondar los tres metros antes de ubicarse en los 2,70 metros que informa el reporte de las 7:00 p. m.

El IDEAM describe la situación como una creciente súbita, es decir, un aumento rápido del caudal que puede darse en pocas horas y que deja poco margen de reacción a quienes viven o se encuentran cerca del cauce. Por eso, la entidad insiste en que las comunidades que habitan a orillas del río estén atentas a la evolución de los niveles.

Municipios en vigilancia

El llamado de atención del IDEAM cobija a dos municipios de dos departamentos. En Antioquia, a Mutatá, donde está ubicada la estación de medición. Y en el Chocó, a Riosucio, que el instituto menciona junto con Mutatá dentro de la subzona hidrográfica del río Sucio. En ambos casos pide especial atención a las poblaciones ribereñas.

El reporte del IDEAM no menciona afectaciones a viviendas, vías o personas. Las autoridades locales y los organismos de socorro son los llamados a confirmar cualquier novedad en terreno, y se espera que las cifras de nivel cambien en las próximas horas a medida que el cauce suba o baje.

Recomendaciones ante una creciente súbita

Ante este tipo de alertas, las autoridades de gestión del riesgo recomiendan, de manera general, adoptar medidas de prevención:

Evitar acercarse a las orillas del río y no intentar cruzarlo mientras el caudal esté crecido.

Suspender actividades recreativas, de pesca o de balneario en el cauce mientras dure la alerta.

Estar atentos a señales como el aumento repentino del nivel, el cambio en el color del agua o el incremento de la fuerza de la corriente.

Seguir únicamente la información de las autoridades locales y de los canales oficiales, y reportar emergencias a la línea 123.

Tener a la mano documentos y elementos esenciales por si se hace necesaria una evacuación preventiva.

Un río con antecedentes recientes

El río Mutatá y sus afluentes han estado en el centro de las alertas por lluvias en el Urabá en los últimos meses. A comienzos de octubre, una creciente súbita de los ríos Bejuquillo y Mutatá produjo inundaciones principalmente en el corregimiento de Bejuquillo, donde fueron caracterizadas 171 familias afectadas, en medio de un balance de más de mil familias damnificadas en cuatro municipios de la subregión, según informó el Dagran.

Está además el antecedente de la creciente de junio de 2024, que arrastró a varias personas en un balneario del río y dejó cuatro personas reportadas como desaparecidas. Aquel episodio mostró la rapidez con la que puede cambiar el caudal cuando se presentan lluvias intensas en la parte alta de la cuenca.

La alerta de este domingo se suma a las emitidas por el IDEAM en otras zonas del país en las últimas horas, en medio de una temporada de lluvias que ha generado alertas por crecientes súbitas en varias regiones, entre ellas el Caribe. La entidad mantiene el monitoreo de las estaciones en tiempo real a través del Visor FEWS-Colombia, donde la ciudadanía puede consultar los niveles actualizados.

Se recomienda a las comunidades de Mutatá y Riosucio mantenerse informadas por los canales oficiales y atender de inmediato las indicaciones de los organismos de socorro. Minuto30 seguirá atento a la evolución del nivel del río y a cualquier reporte de las autoridades.

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Imagen: IDEAM