Resumen: Dos jóvenes de Marinilla fallecieron en un accidente en la autopista Medellín-Bogotá, en Guarne. El alcalde confirmó las muertes de Yohan Sebastián Moreno Hernández, integrante del Consejo Municipal de Juventud, y Ximena Suárez. Información preliminar ubica el siniestro en el sector del hipódromo e indica que una tractomula estuvo involucrada. Las circunstancias siguen bajo investigación.

¡Luto en Marinilla! Integrante del Consejo de Juventud y su acompañante murieron en accidente de tránsito

¡Tragedia en el Oriente antioqueño! Un accidente de tránsito registrado este lunes 19 de octubre en la autopista Medellín–Bogotá dejó dos personas fallecidas, ambas jóvenes del municipio de Marinilla, en un hecho que enluta a esa comunidad.

El siniestro se registró en el kilómetro 25+700 de la autopista, en el sector del hipódromo, jurisdicción del municipio de Guarne. De acuerdo con la información preliminar, en la colisión estuvo involucrada una tractomula. Las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

El alcalde de Marinilla, Julio César Serna Gómez, confirmó la lamentable noticia en la noche de este lunes a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que identificó a las víctimas y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

Las víctimas son Yohan Sebastián Moreno Hernández, integrante del Consejo Municipal de Juventud (CMJ) de Marinilla, donde ocupaba la curul especial de víctimas, y Ximena Suárez, la joven que lo acompañaba al momento del siniestro.

«Con profundo dolor lamento informar el fallecimiento de Yohan Sebastián Moreno Hernández, integrante del Consejo Municipal de Juventud de Marinilla, y de su acompañante Ximena Suárez, quienes perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura de Guarne», escribió el mandatario.

«A sus familias, amigos, seres queridos y a toda la familia del Consejo Municipal de Juventud, les expreso mis más sinceras condolencias y solidaridad», añadió Serna Gómez en su mensaje.

El alcalde cerró su pronunciamiento con unas palabras que reflejan el dolor que hoy siente el municipio: «Como alcalde y como marinillo, me duele profundamente la partida de dos jóvenes con tantos sueños por delante. Hoy elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos a Dios que les dé fortaleza a sus familias para afrontar este inmenso dolor».

¿Qué es el Consejo Municipal de Juventud?

El Consejo Municipal de Juventud es un mecanismo de participación ciudadana a través del cual los jóvenes de un municipio inciden en las decisiones públicas que los afectan. Sus integrantes son elegidos por los propios jóvenes y, además de las curules generales, existen curules especiales, como la de víctimas, que era precisamente la que ocupaba Yohan Sebastián Moreno Hernández en Marinilla.

Entre las funciones de estos consejos están la interlocución con las administraciones en asuntos de juventud, la concertación de agendas y la vigilancia de la gestión pública. Son espacios para que las propuestas de los jóvenes lleguen a las autoridades y se tengan en cuenta en las decisiones de cada territorio.

La normativa contempla representación de listas independientes, procesos organizativos y partidos o movimientos políticos. También existen representaciones especiales para comunidades y poblaciones, entre ellas los jóvenes víctimas del conflicto armado. La imagen difundida junto al mensaje del alcalde presenta al consejero fallecido como ocupante de esa curul especial de víctimas.

Accidente en jurisdicción de Guarne

La información conocida ubica este siniestro en el sector del hipódromo de Guarne. El reporte preliminar sobre la participación de una tractomula no permite, por sí solo, establecer las causas ni atribuir responsabilidades. El mensaje del alcalde confirma las dos muertes, pero no detalla la mecánica de la colisión.

Este caso es distinto al accidente del 3 de octubre que Minuto30 informó en la misma autopista, en jurisdicción de Guarne. En aquella ocasión murió un peatón. Los dos hechos corresponden a fechas diferentes y no deben confundirse, aunque ocurrieron en el mismo corredor vial del Oriente antioqueño.

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Investigación en curso

Los reportes consultados no precisan la hora exacta de la colisión ni explican cómo se produjo. Tampoco incluyen un balance sobre posibles personas lesionadas. Por eso, esos detalles no pueden darse por establecidos con la información disponible. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

El pronunciamiento del alcalde se centra en las víctimas y en el acompañamiento a sus seres queridos. Su mensaje de solidaridad incluye a familiares, amigos y compañeros del Consejo Municipal de Juventud, un espacio que pierde a uno de sus integrantes en este accidente.

La comunidad de Marinilla, y en particular el Consejo Municipal de Juventud, despide a Yohan Sebastián Moreno Hernández como un joven líder que, según el propio alcalde, tenía «tantos sueños por delante». El municipio quedó de luto por la partida de dos de sus hijos.

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