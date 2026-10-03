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    ¡Se «los comió» la curva! Trágico accidente en la Autopista Medellín-Bogotá deja un peatón fallecido en Guarne

    El accidente, ocurrido a las 6:40 a.m., involucró un vehículo particular, del que al parecer su conductor perdió el control en una curva

    Publicado por: SoloDuque

    accidente guarne3
    Foto: Cortesía
    ¡Se «los comió» la curva! Trágico accidente en la Autopista Medellín-Bogotá deja un peatón fallecido en Guarne

    Resumen: Un siniestro vial ocurrido la mañana del 3 de octubre de 2026 en el sector Hipódromo, en Guarne, resultó en la muerte del peatón tras ser arrollado.

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    Minuto30.com .- Un siniestro vial registrado en las primeras horas de la mañana de este sábado 3 de octubre cobró la vida de un transeúnte en la Autopista Medellín-Bogotá. El incidente tuvo lugar en jurisdicción del municipio de Guarne, Antioquia, provocando el despliegue de las autoridades de tránsito para atender la emergencia y realizar el respectivo levantamiento.

    accidente guarne1

    Foto: Cortesía

    El accidente, ocurrido a las 6:40 a.m., involucró un vehículo particular, del que al parecer su conductor perdió el control en una curva, arrollando a un ciudadano que transitaba por el sector, quien falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos a causa del impacto.

    El hecho ocurrió en el kilómetro 25+800 de la Autopista Medellín-Bogotá, en el sector conocido como el Hipódromo (Ruta 6004).

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    Foto: Cortesía

    Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, respetando los límites de velocidad y prestando atención a las condiciones de la vía para evitar nuevas tragedias.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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