Resumen: Un siniestro vial ocurrido la mañana del 3 de octubre de 2026 en el sector Hipódromo, en Guarne, resultó en la muerte del peatón tras ser arrollado.

¡Se «los comió» la curva! Trágico accidente en la Autopista Medellín-Bogotá deja un peatón fallecido en Guarne

Minuto30.com .- Un siniestro vial registrado en las primeras horas de la mañana de este sábado 3 de octubre cobró la vida de un transeúnte en la Autopista Medellín-Bogotá. El incidente tuvo lugar en jurisdicción del municipio de Guarne, Antioquia, provocando el despliegue de las autoridades de tránsito para atender la emergencia y realizar el respectivo levantamiento.

El accidente, ocurrido a las 6:40 a.m., involucró un vehículo particular, del que al parecer su conductor perdió el control en una curva, arrollando a un ciudadano que transitaba por el sector, quien falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos a causa del impacto.

El hecho ocurrió en el kilómetro 25+800 de la Autopista Medellín-Bogotá, en el sector conocido como el Hipódromo (Ruta 6004).

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, respetando los límites de velocidad y prestando atención a las condiciones de la vía para evitar nuevas tragedias.