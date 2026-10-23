Resumen: Tom Skerritt, el actor estadounidense de 'Top Gun', 'Alien' y 'Picket Fences', murió este miércoles a los 93 años por causas naturales, según confirmó su familia. Nacido en Detroit en 1933, sirvió en las Fuerzas Aéreas antes de debutar en el cine en 1962 junto a Robert Redford. Ganó un Emmy en 1993 por la serie 'Picket Fences' y dejó papeles memorables en películas como 'M*A*S*H', 'Magnolias de acero' y 'El río de la vida'.

¡Luto en Hollywood! Murió Tom Skerritt, el actor de ‘Top Gun’ y ‘Alien’, a los 93 años

Hollywood está de luto. Tom Skerritt, el actor estadounidense recordado por sus papeles en ‘Top Gun’, ‘Alien’ y la serie ‘Picket Fences’, murió este miércoles a los 93 años, según confirmó su familia en un comunicado.

De acuerdo con la información entregada por sus allegados, el intérprete falleció por causas naturales. La noticia conmovió al mundo del entretenimiento, donde Skerritt dejó una huella imborrable tras más de seis décadas de carrera en el cine y la televisión.

De Detroit a Hollywood

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Thomas Roy Skerritt sirvió en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos antes de dedicarse a la actuación. Su debut en la gran pantalla llegó en 1962 con ‘War Hunt’, una película bélica en la que compartió escenas con un joven Robert Redford.

Antes de dedicarse a la actuación, Skerritt sirvió en las Fuerzas Aéreas y llegó a Hollywood con la idea de convertirse en director. Terminó encontrando en la actuación el camino que lo llevó a trabajar con algunos de los directores más importantes de su generación, como Robert Altman, Ridley Scott y Robert Redford.

Su primer papel destacado llegó en 1970 con ‘M*A*S*H’, la aclamada comedia negra de Robert Altman ambientada en la Guerra de Corea. Allí interpretó al cirujano Duke Forrest en una cinta que fue nominada a cinco premios Óscar y que se convirtió en un clásico del cine estadounidense.

En 1979 llegó uno de los roles más recordados de su carrera: el capitán Dallas en ‘Alien’, la película de terror y ciencia ficción dirigida por Ridley Scott. Junto a Sigourney Weaver, Skerritt encarnó al comandante de la nave Nostromo, cuya tripulación se enfrentó a una letal criatura extraterrestre en una de las cintas más influyentes del género, nominada a dos premios Óscar.

De esa película también hace parte una de las escenas más famosas de la historia del cine: el actor estaba sentado junto a John Hurt en la secuencia en la que una cría de alienígena irrumpe de manera violenta en medio de la cena de la tripulación.

El instructor de ‘Top Gun’

Para muchos espectadores, Skerritt será siempre Mike ‘Viper’ Metcalf, el experimentado instructor de vuelo de ‘Top Gun’ (1986), el hombre que guiaba con mano firme a los jóvenes pilotos de la academia naval encabezados por Tom Cruise. Ese papel lo convirtió en una figura de autoridad inolvidable del cine de acción de los años ochenta.

El propio actor contó en entrevistas que hubo dudas sobre si le darían ese personaje, que terminó siendo uno de los más queridos por los fanáticos de la película que impulsó definitivamente la carrera de Cruise hacia el estrellato.

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También participó en ‘Magnolias de acero’ (1989), junto a Sally Field; en ‘El río de la vida’ (1992), dirigida por Robert Redford y protagonizada por un entonces emergente Brad Pitt; y en ‘The Turning Point’ (1977), donde interpretó al esposo del personaje de Shirley MacLaine.

En ‘Magnolias de acero’ interpretó a Drum Eatenton, el esposo del personaje de M’Lynn, en una historia coral que reunió a varias de las actrices más reconocidas de la época.

Su extensa filmografía incluye, además, títulos como ‘Harold y Maude’ (1971), ‘La zona muerta’ (1983), ‘Poltergeist III’ (1988), ‘Contact’ (1997), ‘Lágrimas del sol’ (2003) y la comedia ‘Ted’ (2012), entre muchas otras producciones que lo mantuvieron vigente desde la década de 1960 hasta los años 2020.

Premio Emmy por ‘Picket Fences’

En televisión, su papel más celebrado fue el del sheriff Jimmy Brock en ‘Picket Fences’, la serie de la cadena CBS que protagonizó entre 1992 y 1996. Gracias a esa actuación ganó en 1993 el premio Emmy al mejor actor principal en una serie dramática, el reconocimiento más importante de su carrera en la pantalla chica.

Skerritt fue padre de cinco hijos y estuvo casado en tres ocasiones. Su familia confirmó la noticia de su muerte este jueves a través de un comunicado.

Con su partida, Hollywood despide a uno de esos actores de oficio que, sin acaparar siempre los afiches, se convirtió en un rostro imprescindible de varias de las películas más importantes de las últimas cinco décadas.

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