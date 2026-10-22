Resumen: Saúl Blanch, primer cantante de Rata Blanca y exintegrante de Plus, murió a los 75 años en Buenos Aires tras varias semanas hospitalizado. Grabó las voces del álbum debut de Rata Blanca, publicado en 1988, y desarrolló una carrera solista. En marzo de 2026 había vuelto a compartir escenario con la banda. No se ha informado una causa específica de su muerte.

¡Luto en el rock! Murió Saúl Blanch, la primera voz de Rata Blanca, a los 75 años

El rock argentino está de luto por la muerte de Saúl Blanch, el cantante que puso su voz en el primer álbum de Rata Blanca y que también hizo parte de Plus, una de las agrupaciones precursoras del rock duro en su país. El artista falleció a los 75 años, después de permanecer hospitalizado durante varias semanas en Buenos Aires.

La noticia se conoció el miércoles 21 de octubre y provocó mensajes de despedida entre seguidores del heavy metal. Su trayectoria estuvo ligada tanto al nacimiento discográfico de Rata Blanca como a los años de formación de una escena musical que tuvo en Blanch a uno de sus primeros cantantes.

El Instituto Nacional de la Música de Argentina, Inamu, lamentó su partida y reconoció su aporte a la música de ese país. Hasta ahora no se ha informado una causa específica del fallecimiento. Los reportes sobre su hospitalización no permiten atribuir la muerte a una enfermedad concreta.

Saúl Blanch y la voz del primer disco de Rata Blanca

Para muchos seguidores, su nombre está unido al álbum homónimo que Rata Blanca publicó en 1988. Blanch grabó las voces de ese trabajo, en el que aparecen canciones como «El sueño de la gitana», «Chico callejero», «Rompe el hechizo» y «Solo para amarte». Esta última también contó con una letra escrita por el cantante.

La participación del vocalista quedó registrada en una etapa inicial del grupo impulsado por el guitarrista Walter Giardino. Antes de la publicación del disco, la banda había debutado en vivo en 1987 en el teatro Luz y Fuerza, en Argentina.

Aunque su paso por la formación fue breve, su voz permaneció asociada al comienzo de la historia discográfica de la agrupación. Después de aquel primer álbum se alejó de Rata Blanca, pero no abandonó la música ni el vínculo con el rock pesado.

Lea también: Falleció querida actriz de «Rebelde» a los 39 años: su familia reveló la causa de su muerte.

De Plus a una carrera propia

Blanch nació en Buenos Aires el 8 de septiembre de 1951 y comenzó a construir su recorrido artístico durante la década de 1970. En esos años fue cantante de Plus, con la que participó en los discos No pisar el infinito, de 1976; Plus, de 1978; y Escuela de rock ‘n’ roll, de 1981.

La historia de esa agrupación incluyó presentaciones fuera de Argentina, entre ellas una gira con fechas en Colombia y Estados Unidos. Su trabajo en Plus antecedió al capítulo que lo haría conocido entre los seguidores de Rata Blanca.

Tras la disolución de Plus, el cantante pasó por otros proyectos, entre ellos WC y Héroes, antes de encontrarse con los músicos que estaban armando Rata Blanca. Ese recorrido explica por qué su trayectoria no se limita a un solo grupo o a un único disco.

En 1990 publicó Fiel a sus fieles, su primer trabajo solista, que presentó en el teatro Arlequines de Buenos Aires. Años después, en 2006, lanzó Refugiado, bajo el nombre Saúl Blanch Revancha, manteniendo su camino dentro del rock duro.

El reencuentro con sus antiguos compañeros

El vínculo con Rata Blanca volvió a tener momentos sobre los escenarios. En 2013, Blanch participó en conciertos de celebración de la banda y se reencontró con parte de la historia que había ayudado a escribir con su voz.

Más recientemente, en marzo de 2026, regresó como invitado a presentaciones de la agrupación en el Teatro Flores. Allí volvió a interpretar temas de aquella primera etapa, un reencuentro que permitió a los seguidores escuchar nuevamente al cantante junto al grupo.

La muerte de Saúl Blanch cierra una trayectoria que atravesó Plus, Rata Blanca y su carrera solista. Sus grabaciones conservan la voz de un músico que acompañó los primeros pasos del rock pesado argentino y que volvió a compartir ese repertorio con sus compañeros este mismo año.

También te puede interesar: Más noticias de música y entretenimiento en Minuto30.