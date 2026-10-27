Lula le responde a De la Espriella: «Ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo»

Resumen: Lula da Silva respondió al reconocimiento electoral de Abelardo De la Espriella y propuso cooperación con Colombia en desarrollo sostenible, combate al crimen organizado e integración económica. Ambos defendieron el respeto mutuo pese a sus diferencias políticas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió al mensaje de Abelardo De la Espriella tras las elecciones brasileñas y aseguró que está dispuesto a trabajar con Colombia, pese a las diferencias políticas e ideológicas entre los dos mandatarios. La respuesta se conoció el lunes 26 de octubre, después de que el jefe de Estado colombiano reconociera el resultado de las urnas y planteara la necesidad de mantener la cooperación entre ambos países.

El mandatario brasileño puso sobre la mesa tres asuntos para esa relación: desarrollo sostenible, combate al crimen organizado e integración económica. Su pronunciamiento fue divulgado en X como respuesta al mensaje en el que De la Espriella recordó los apoyos que cada uno expresó durante las campañas presidenciales.

«Presidente, la voluntad del pueblo es soberana. Ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo», escribió Lula, en un mensaje publicado originalmente en portugués. Enseguida manifestó su disposición a avanzar en una agenda que atienda los intereses de los ciudadanos de las dos naciones.

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Lula propone trabajar con Colombia en seguridad y economía

«Por eso, vamos a trabajar juntos para avanzar en una amplia agenda que atienda los intereses de nuestros pueblos», señaló el presidente brasileño. Su respuesta coincidió con el llamado del mandatario colombiano a que las diferencias entre sus gobiernos no se impongan sobre los asuntos compartidos por Brasil y Colombia.

Lula agregó que está «plenamente abierto a trabajar con Colombia» en los tres frentes mencionados. Cerró su publicación con la expresión «Seguimos adelante», luego de referirse tanto al respeto por la voluntad popular como a las posibilidades de cooperación bilateral.

El mensaje expresa una disposición política para el trabajo conjunto. En esa publicación no se establece una fecha para una reunión entre los presidentes ni se presentan acuerdos firmados, compromisos presupuestales o un calendario para desarrollar las iniciativas mencionadas.

«Ni Lula decide por los colombianos ni yo por los brasileños»

La respuesta tuvo como antecedente el pronunciamiento de De la Espriella después de la segunda vuelta presidencial brasileña del domingo 25 de octubre, en la que Lula se impuso al senador Flávio Bolsonaro. El presidente colombiano reconoció el triunfo del dirigente brasileño sin ocultar las diferencias que mantiene con él.

«En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula», escribió De la Espriella. Con esas palabras, el mandatario contrastó sus preferencias políticas con las decisiones tomadas por los electores.

«Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡Decide la gente!», afirmó. También sostuvo que, cuando los ciudadanos se pronuncian en las urnas, su voluntad debe respetarse, y presentó ese reconocimiento como un principio de la democracia.

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La agenda que planteó De la Espriella

El presidente colombiano aseguró que él y Lula tienen «grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas», pero subrayó una coincidencia: «Brasil y Colombia se necesitan mutuamente». Además, señaló que ninguna consideración debe ponerse por encima de los intereses de las dos naciones.

En su propuesta, De la Espriella incluyó la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de los ciudadanos. También mencionó el respeto mutuo, la soberanía y la cooperación como principios que deben orientar las relaciones entre ambos gobiernos.

Así, los dos mandatarios coincidieron en mantener abierta una agenda de trabajo, aunque expresaron sus prioridades con términos distintos: Lula habló del crimen organizado y del desarrollo sostenible, mientras De la Espriella hizo énfasis en las actividades ilegales y la protección de la Amazonía. La respuesta del brasileño recoge ese llamado al respeto mutuo después de una campaña en la que ambos apoyaron a candidatos de orillas políticas contrarias.