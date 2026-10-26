De La Espriella reconoce a Lula: «Tenemos profundas diferencias, pero Brasil y Colombia se necesitan»

Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella reconoció la victoria de Lula da Silva en Brasil. Dijo que decide la gente, admitió profundas diferencias ideológicas y propuso cooperar contra el narcoterrorismo, la minería ilegal y por la Amazonía.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció por primera vez sobre la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y dejó claro que, pese a sus diferencias políticas e ideológicas con el mandatario brasileño, las dos naciones deben mantener una relación de respeto y cooperación. El jefe de Estado lo hizo en un mensaje divulgado la mañana de este lunes 26 de octubre en redes sociales.

Lula, de cerca de 81 años, se impuso en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con cerca del 51,8 % de los votos frente a 48,2 %, según los resultados oficiales, y logró así un inédito cuarto mandato.

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«Decide la gente»: el mensaje del presidente

De La Espriella comenzó recordando el papel que jugó el mandatario brasileño en la campaña colombiana y el apoyo que él mismo dio al candidato derrotado en Brasil. «En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula», escribió.

Enseguida puso el énfasis en la voluntad de los votantes de cada país. «Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡Decide la gente! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!», afirmó el presidente colombiano.

El mandatario reconoció además que existe una distancia entre su visión y la de Lula, pero la dejó en un segundo plano frente a los intereses de los dos países. «El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones», señaló.

Una agenda de cooperación con Brasil

De La Espriella describió a Colombia y Brasil como «países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas» y aseguró que hay «mucho por hacer» en beneficio de los dos pueblos. Para ello planteó que el respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar la relación bilateral durante su gobierno.

El presidente colombiano fue más específico al enumerar los temas que, a su juicio, deben ocupar la agenda entre los dos países: la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de los ciudadanos de ambas naciones. Se trata de asuntos que comparten Colombia y Brasil, que tienen una extensa frontera común en la selva amazónica, una zona donde confluyen economías ilegales y donde la presencia del Estado es un desafío permanente para los dos gobiernos.

El mensaje cerró con la consigna que el mandatario suele usar en sus intervenciones: «¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!».

El contexto: una elección reñida en Brasil

La reacción del presidente colombiano llega en medio de un escenario político tenso en el vecino país. Tras conocerse el resultado, Flávio Bolsonaro anunció que pedirá la anulación de las elecciones, un planteamiento que ha encendido el debate en Brasil sobre la validez de los comicios y que mantiene abierta la incertidumbre sobre el reconocimiento de los resultados por parte del bando derrotado.

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La victoria de Lula consolida la presencia de la izquierda en el gobierno de la mayor economía de América Latina, mientras que en Colombia gobierna desde 2026 un presidente de orientación opuesta. Esa diferencia de visiones, que el propio De La Espriella reconoció públicamente, se da en un momento en el que ambos países comparten desafíos de seguridad en la frontera, de protección ambiental en la Amazonía y de comercio bilateral.

Con su pronunciamiento, el presidente colombiano envió una señal de que, más allá de las afinidades políticas, el Gobierno de Colombia buscará mantener los canales de diálogo con el nuevo gobierno brasileño y trabajar en los temas de interés común, en especial los relacionados con la seguridad y el medio ambiente.

Foto de archivo.