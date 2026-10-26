Lula ganó, pero tendrá contrapeso: la derecha toma fuerza en el Congreso de Brasil

Resumen: Lula fue reelegido, pero el PL tendrá 121 diputados y 28 senadores. El nuevo Congreso de Brasil obligará al presidente a negociar con sectores del centro y la derecha.

La victoria de Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial no le garantiza un camino despejado para gobernar Brasil. El mandatario consiguió su reelección, pero deberá afrontar una nueva legislatura en la que la derecha ganó peso y el Partido Liberal (PL), la colectividad de Flávio Bolsonaro, tendrá la mayor bancada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

El resultado plantea un escenario diferente al de una mayoría presidencial trasladada automáticamente al Congreso. Lula mantendrá el poder Ejecutivo, mientras la aprobación de sus iniciativas dependerá de negociaciones con partidos que no necesariamente comparten su programa. La disputa por las presidencias de las dos cámaras será una de las primeras pruebas de esa relación.

El Congreso de Brasil que encontrará Lula

De acuerdo con el recuento publicado por InfoMoney, el PL tendrá 121 diputados federales y 28 senadores a partir de la nueva legislatura, en febrero de 2027. La federación integrada por el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde obtuvo 88 escaños en la Cámara, de los cuales 70 corresponden al PT.

En la clasificación ideológica que recoge ese medio, la derecha suma 303 de las 513 sillas de la Cámara de Diputados, equivalentes al 59,1 %. El centro reúne 86 y la izquierda, 124. La distancia muestra el tamaño del reto para el presidente, que necesitará apoyos por fuera de su sector para impulsar su agenda legislativa.

Sin embargo, esa distribución por ideología no es lo mismo que una lista cerrada de votos a favor o en contra del gobierno. InfoMoney aclara que los partidos incluidos en cada grupo tienen parlamentarios con relaciones políticas diferentes con Lula y con Flávio Bolsonaro. Por eso, no se puede dar por hecho que todos actuarán como un bloque uniforme en cada proyecto.

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Una mayoría que tendrá que negociar proyecto por proyecto

Otra manera de observar el nuevo equilibrio es revisar los respaldos electorales. CNN Brasil reportó que los partidos de derecha y centroderecha que apoyaron a Flávio Bolsonaro en el balotaje suman 286 diputados elegidos para el período 2027-2030. La coalición de izquierda que respaldó a Lula reúne 124, mientras las fuerzas que permanecieron neutrales o se dividieron suman 103.

Esas cifras responden a un criterio distinto del reparto ideológico de 303, 86 y 124 escaños. La diferencia es importante: una cosa es ubicar a un partido en un sector del mapa político y otra contar a las colectividades según el candidato al que apoyaron en la segunda vuelta.

El panorama obligará al Ejecutivo a buscar acuerdos con sectores del centro y la centroderecha. En lugar de contar con una bancada suficiente por sí sola, el presidente tendrá que construir respaldos para cada discusión y mantener abiertos canales con partidos que llegaron divididos a la elección presidencial.

El Senado y las presidencias de las cámaras, en el centro de la disputa

El Senado también será determinante. Además de intervenir en la aprobación de leyes, esa corporación participa en el trámite de nombramientos presidenciales, incluidas las designaciones para el Supremo Tribunal Federal. La fortaleza del PL en esa cámara aumentará su peso en las negociaciones del próximo mandato.

Según el análisis de Folha de S.Paulo, la elección de las mesas directivas, prevista para el 1 de febrero, marcará el inicio de la nueva relación de fuerzas. El presidente de cada cámara influye en la agenda y en los proyectos que llegan a votación, de modo que los acuerdos sobre esos cargos pueden incidir en el margen de acción del gobierno.

La reelección de Lula, en consecuencia, deja dos resultados que deben leerse por separado: ganó la Presidencia, pero no obtuvo con ella un respaldo legislativo automático. El alcance real del contrapeso dependerá de las alianzas que consiga formar y del comportamiento de las bancadas cuando empiecen las votaciones.

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El mapa del Congreso que circula en redes

La siguiente gráfica presenta una clasificación ideológica de las bancadas. El reparto cambia según el criterio utilizado y no equivale a un listado automático de votos contra el gobierno.

Foto: Redes Sociales

Foto destacada: Wikipedia.