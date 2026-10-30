Luis Andrés Colmenares: la noche de Halloween que conmocionó a Colombia vuelve a la televisión

Resumen: DNews estrenó el documental 'Colmenares: ¿accidente o crimen perfecto?', con los testimonios del padre y del hermano de Luis Andrés Colmenares, del padre de Jessy Quintero y de periodistas que cubrieron el caso. La producción repasa las dos hipótesis sobre la muerte del joven en 2010, a días de cumplirse 16 años del hecho y meses después de que la Corte Suprema dejara en firme la absolución de Laura Moreno.

La muerte de Luis Andrés Colmenares, el joven de 20 años hallado sin vida en un canal del parque El Virrey de Bogotá en 2010, volvió a la televisión. La señal DNews estrenó el documental «Colmenares: ¿accidente o crimen perfecto?», una producción que reconstruye una de las historias judiciales que más ha conmovido a Colombia, justo cuando el 31 de octubre se cumplen 16 años del hecho.

El especial, que salió al aire el 22 de octubre a las 9:30 de la noche, reúne testimonios de la familia del joven, de allegados a las dos mujeres que fueron señaladas en el proceso y de periodistas que siguieron el caso durante años, para repasar las dos versiones que todavía lo rodean.

¿Qué pasó con Luis Andrés Colmenares la noche del 31 de octubre de 2010?

En la madrugada del 31 de octubre de 2010, Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, desapareció después de salir de una fiesta de Halloween con sus compañeros en el norte de Bogotá.

Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un canal de aguas lluvias del parque El Virrey. El joven, nacido el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira, tenía apenas 20 años.

Desde entonces, el caso ha estado rodeado de dos versiones que no se han apagado: la hipótesis de un accidente y la de una posible intervención de terceros. Su familia ha sostenido durante años que se trató de un homicidio, mientras las dos mujeres señaladas en el proceso siempre dijeron ser inocentes.

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Los testimonios que reúne «Colmenares: ¿accidente o crimen perfecto?»

Una de las voces centrales del documental es la de Luis Alonso Colmenares, padre del joven, quien asegura en la producción: «Todos los involucrados saben lo que pasó». En su relato también recuerda uno de los últimos momentos que compartió con su hijo: «Me di con Luis el último abrazo de la vida, que fue la vez que más fuerte me abrazó en su vida».

El especial recoge además la voz de Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, quien cuenta el impacto que los acontecimientos han tenido en su familia y las preguntas que han acompañado su búsqueda de respuestas durante estos años.

La producción presenta otra perspectiva a través del testimonio de Orlando Quintero, padre de Jessy Quintero, una de las jóvenes vinculadas al proceso judicial. «Vivimos cosas que jamás podríamos imaginar», expresa al recordar los hechos que transformaron la vida de su familia.

A esos relatos se suma Silvio San Martín Quiñones, abogado de Quintero, con su lectura del proceso judicial y de las interpretaciones que han rodeado el caso. Los periodistas Diana Durán y Alejandro Callejas también participan con elementos para reconstruir la historia, su desarrollo judicial y la atención que despertó en los medios y en la opinión pública.

Con esas voces, el documental recorre los acontecimientos y las controversias que convirtieron esta historia en uno de los episodios judiciales más recordados del país, poniendo sobre la mesa las dos hipótesis que lo han acompañado desde el primer día: accidente o intervención de terceros.

No es la primera vez que el caso llega a la pantalla. En 2019, Netflix estrenó la serie «Historia de un crimen: Colmenares», de ocho episodios, que dramatizó la desaparición de Luis Andrés Colmenares y la investigación que siguió.

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¿En qué quedó el caso en la justicia?

En febrero de 2017, un juez de Bogotá absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero, las dos mujeres procesadas por el caso. Moreno era señalada de homicidio agravado y Quintero de falso testimonio y encubrimiento. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la absolución de Moreno y declaró la prescripción de los delitos por los que era señalada Quintero.

El 16 de abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme esa decisión. La Sala de Casación Penal dio por probado que Luis Andrés Colmenares murió por asfixia por inmersión, al aspirar agua del caño El Virrey, asociada a las graves lesiones que tenía en la cara, y cuestionó la forma en que la Fiscalía armó los cargos, al señalar que actuó con ligereza y falta de claridad.

Con el fallo, se cerró judicialmente uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas en Colombia, aunque para la familia del joven las dudas siguen abiertas. Cada octubre, y en especial cada Halloween, el país vuelve a recordar la historia de Luis Andrés Colmenares, el estudiante que salió a una fiesta y nunca regresó, mientras las personas involucradas han intentado rehacer su vida lejos de los reflectores.