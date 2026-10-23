Resumen: El sorteo 3021 de la Lotería del Quindío se realizó el jueves 22 de octubre de 2026. El premio mayor de $2.000 millones correspondió al número 2398, serie107, despachado a Armenia. También se publicaron 37 premios secos, de entre $10 millones y $200 millones. Consulta la lista completa de números y series y la lámina de resultados al final del texto.

Lotería del Quindío: resultados del sorteo 3021 del jueves 22 de octubre de 2026

La Lotería del Quindío publicó los resultados del sorteo 3021, realizado el jueves 22 de octubre de 2026. El premio mayor de $2.000 millones correspondió al número 2398, serie 107, y el billete fue despachado a Armenia, de acuerdo con la relación de resultados de la jornada.

Además del premio mayor, el listado incluye 37 premios secos en siete categorías: $200 millones, $100 millones, $50 millones, $40 millones, $30 millones, $20 millones y $10 millones. A continuación puede consultar cada combinación de número y serie, así como la lámina completa que aparece al final de esta nota.

La revisión debe hacerse con el billete del sorteo 3021. Antes de comparar las cifras, compruebe la fecha impresa y el nombre de la lotería, para no confundir esta relación con los resultados de otros juegos que también se realizaron durante la misma noche.

Premio mayor de la Lotería del Quindío del 22 de octubre

Sorteo: 3021.

Fecha: jueves 22 de octubre de 2026.

Premio mayor: $2.000 millones.

Número ganador: 2398.

Serie: 107.

Despachado a: Armenia.

El dato de despacho corresponde al destino del billete y no identifica a la persona que lo compró ni confirma que el premio ya haya sido reclamado. Para comprobar una coincidencia, revise por separado las cuatro cifras del número y la serie que acompaña el resultado.

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Premios secos de $200 millones y $100 millones

El seco de $200 millones quedó en el número 1247, serie 55. Por su parte, el premio seco de $100 millones correspondió al 9411, serie 121. Son categorías distintas al premio mayor y cada combinación debe compararse con el resultado de su respectiva categoría.

Cinco secos de $50 millones

Estos son los cinco números y sus series para los premios de $50 millones de pesos cada uno:

0752, serie 74.

7261, serie 91.

2200, serie 134.

3081, serie 47.

8963, serie 187.

Cinco secos de $40 millones

En la categoría de $40 millones por premio, la relación del sorteo 3021 presenta las siguientes combinaciones ganadoras:

8947, serie 171.

1671, serie 145.

3618, serie 82.

7300, serie 191.

1754, serie 125.

Cinco secos de $30 millones

Los cinco premios de $30 millones de pesos quedaron distribuidos entre estos números y series:

9291, serie 117.

5312, serie 40.

7159, serie 145.

1011, serie 191.

7194, serie 70.

Diez secos de $20 millones

La lista de los diez secos de $20 millones de pesos reúne los siguientes resultados. Lea cada número junto con su serie, sin intercambiar los datos entre filas:

1418, serie 184.

8601, serie 143.

2969, serie 25.

6579, serie 76.

9009, serie 91.

9391, serie 95.

2187, serie 102.

2696, serie 186.

2034, serie 165.

4235, serie 188.

Diez secos de $10 millones

Los premios secos de $10 millones completan la relación publicada para el jueves 22 de octubre. Estas son sus combinaciones:

5674, serie 68.

9331, serie 28.

6964, serie 127.

8296, serie 154.

3307, serie 158.

0022, serie 93.

9832, serie 51.

3610, serie 48.

2447, serie 37.

7619, serie 163.

Cómo revisar el billete

Al comparar los resultados, conserve los ceros iniciales de los números, como ocurre con 0752 y 0022. La serie es un dato independiente: encontrar las cuatro cifras de un resultado no sustituye la comprobación de la serie indicada en la misma fila.

Si encuentra una coincidencia o tiene dudas sobre su billete, consulte directamente los canales de atención de la Lotería del Quindío para confirmar el resultado y el procedimiento aplicable. Esta relación corresponde únicamente al sorteo 3021 y no debe usarse para verificar billetes de fechas anteriores o posteriores.

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