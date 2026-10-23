Resumen: La Lotería de Bogotá realizó el sorteo 2869 el jueves 22 de octubre de 2026. El premio mayor de $12.000 millones correspondió al número 9392, serie 449. La jornada incluyó secos de $1.000 millones, $500 millones, $200 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones. Consulta la lista completa y verifica número, serie y fecha de tu billete antes de reclamar.

Lotería de Bogotá: resultados del sorteo 2869 del jueves 22 de octubre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó el sorteo 2869 del jueves 22 de octubre de 2026 y el premio mayor de $12.000 millones quedó en el número 9392, de la serie 449. Los resultados de la jornada incluyen, además, premios secos de distintas cuantías y un plan de premios anunciado por más de $34.000 millones.

Quienes participaron pueden revisar tanto la combinación del premio mayor como los números y las series de los secos. La comprobación debe hacerse con el billete o la fracción correspondiente al sorteo 2869, pues la fecha, el número y la serie permiten distinguir este resultado de los de semanas anteriores.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá del 22 de octubre

Sorteo: 2869.

2869. Fecha: jueves 22 de octubre de 2026.

jueves 22 de octubre de 2026. Número ganador: 9392.

9392. Serie: 449.

449. Premio mayor: $12.000 millones.

El premio mayor encabeza la lista de resultados, pero no es la única categoría que conviene consultar. La jornada también dejó combinaciones ganadoras en los secos El Abrazo Millonario, Rugido de la Fortuna, Vuelo de la Suerte, El Beat Ganador, La Ola Millonaria y El Salto Dorado.

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Premios secos: números y series ganadoras

El seco El Abrazo Millonario, de $1.000 millones, correspondió al número 1528, serie 286. Por su parte, el Rugido de la Fortuna, de $500 millones, quedó en el 3399, serie 175.

En la categoría Vuelo de la Suerte se anunciaron tres secos de $200 millones cada uno. Estas fueron sus combinaciones:

6828, serie 134.

9577, serie 039.

9970, serie 032.

Los seis premios de El Beat Ganador, de $50 millones cada uno, fueron los siguientes:

0247, serie 176.

1053, serie 223.

6056, serie 363.

9445, serie 341.

0979, serie 343.

6965, serie 322.

La Ola Millonaria: 12 secos de $20 millones

La lista de esta categoría reúne doce resultados. Al revisar los números, es importante conservar los ceros iniciales, tanto en las cuatro cifras del número como en las tres de la serie:

0597, serie 007.

5932, serie 038.

4267, serie 041.

2534, serie 371.

3790, serie 050.

3805, serie 111.

3880, serie 251.

1747, serie 302.

8527, serie 288.

4742, serie 036.

5573, serie 357.

5578, serie 404.

El Salto Dorado: 30 secos de $10 millones

La categoría de $10 millones por premio completó los secos del sorteo 2869 con estas treinta combinaciones de número y serie:

0220, serie 087.

9438, serie 274.

8184, serie 340.

6470, serie 237.

4943, serie 271.

4305, serie 090.

2907, serie 045.

0236, serie 391.

9473, serie 446.

8507, serie 333.

7431, serie 430.

5750, serie 026.

4375, serie 432.

2931, serie 073.

0274, serie 411.

9713, serie 252.

8710, serie 009.

7492, serie 125.

5958, serie 082.

4668, serie 182.

3734, serie 419.

0325, serie 076.

9755, serie 329.

9146, serie 075.

8150, serie 138.

6226, serie 379.

4735, serie 301.

4081, serie 410.

2664, serie 016.

9977, serie 247.

Qué revisar antes de reclamar un premio

Después de comparar el billete con los resultados, el paso siguiente es confirmar la categoría y las condiciones aplicables directamente con la lotería. No basta con encontrar una coincidencia parcial y asumir que corresponde al premio mayor: los secos y las aproximaciones tienen sus propias condiciones dentro del plan de premios.

El Portal Bogotá informa que los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden cobrarse a través del lotero de confianza o de un punto de venta. Para los premios superiores a ese umbral, señala que el trámite se realiza directamente en la sede de la Lotería de Bogotá, ubicada en la carrera 32A #26-14, en la capital.

Esta relación corresponde exclusivamente al sorteo del 22 de octubre de 2026. Para despejar dudas sobre un billete, una fracción o el procedimiento de pago, consulte los canales de atención de la entidad y verifique el resultado antes de iniciar la reclamación.

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