Nuevo atentado en El Patía: volqueta hurtada estalló contra la subestación de Policía

Resumen: Tres personas resultaron heridas tras la explosión de una volqueta, hurtada en Timbío, contra la subestación de Policía de El Estrecho, en El Patía, Cauca. La Policía verifica si fue un carro bomba o si lanzaron tatucos. El Ejército aseguró el perímetro de la vía Panamericana.

Una nueva acción terrorista sacudió al sur del Cauca en la mañana del 4 de noviembre. Un atentado con explosivos contra la subestación de la Policía del corregimiento de El Estrecho, en el municipio de Patía, dejó de manera preliminar tres personas heridas y sembró el pánico entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y de habitantes del sector, el ataque fue ejecutado desde una volqueta en movimiento que había sido reportada como hurtada en el municipio de Timbío, también en el Cauca. La explosión se registró sobre la vía Panamericana, el corredor que comunica a Popayán con Pasto.

La Policía Nacional adelanta la verificación para establecer si se trató de un carro bomba o si, desde el vehículo, los responsables lanzaron varios artefactos explosivos improvisados, conocidos como tatucos, directamente contra la infraestructura policial.

El atentado generó una fuerte onda expansiva que alcanzó las zonas residenciales y comerciales aledañas. Reportes oficiales confirman de manera preliminar que varios civiles resultaron heridos por el impacto y las esquirlas, y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

El atentado también dejó serios daños en las fachadas de viviendas y locales comerciales, así como en la propia estructura de la subestación policial.

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Tras la detonación, unidades tácticas del Ejército Nacional y personal de la Policía llegaron de inmediato al sector para asegurar el perímetro sobre la Panamericana, repeler posibles nuevos hostigamientos y empezar el inventario de daños, mientras los organismos de socorro atendían a los afectados.

El Estrecho, blanco reiterado de atentados

Este atentado no es un hecho aislado. El Estrecho es un punto estratégico de la Panamericana: allí funcionan la subestación de Policía y el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 29 del Ejército, y es la entrada hacia municipios como Balboa y Argelia. Cualquier ataque o cierre en ese tramo golpea el transporte de pasajeros y de carga entre el Cauca y Nariño.

En mayo de 2025, una volqueta equipada con 16 rampas de lanzamiento liberó cilindros bomba sobre el corregimiento: 13 detonaron, cinco viviendas quedaron destruidas y siete personas resultaron heridas, entre ellas dos policías. Dos meses después, en julio, un carro bomba activado frente a la subestación dejó una mujer muerta y tres uniformados heridos, y en octubre otro atentado contra la misma estación dejó dos patrulleros lesionados.

En este 2026 la violencia tampoco ha dado tregua. La noche del 30 de agosto, presuntos integrantes del grupo armado residual Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, lanzaron siete cilindros bomba desde un camión furgón contra el batallón: el saldo fue de tres civiles y un soldado heridos. Días después, expertos antiexplosivos neutralizaron otros cinco artefactos escondidos en ese vehículo, y el 9 de octubre el Ejército frustró otro ataque con explosivos en el sector de la Y de La Reina.

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En esta parte del sur del Cauca confluyen varios actores armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc, la estructura Carlos Patiño, el ELN y la Segunda Marquetalia, según ha advertido el alcalde de Patía, Jhon Jairo Fuentes. Las autoridades buscan establecer de forma oficial la autoría del nuevo atentado.

Mientras tanto, los cuerpos de inteligencia militar y de la Policía avanzan en las investigaciones y las autoridades anunciaron que entregarán un reporte ampliado con el balance consolidado de personas afectadas por este atentado, que vuelve a sembrar el miedo entre los habitantes del sur del Cauca.