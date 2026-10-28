Resumen: Los Tigres del Norte tocarán en El Campín el 6 de febrero de 2027 y no el 7 de noviembre. Sencia reorganizó el estadio para priorizar el fútbol y cuidar la grama. Megaland será el 19 de noviembre en Vive Claro.

Los Tigres del Norte aplazan su concierto en El Campín hasta febrero de 2027

Los Tigres del Norte ya no se presentarán el sábado 7 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá. La agrupación mexicana tocará el sábado 6 de febrero de 2027 en el mismo escenario, según informó este miércoles 28 de octubre Sencia, la empresa que administra el estadio Nemesio Camacho.

El cambio hace parte de una reorganización de la programación del estadio para noviembre. Sencia explicó que busca garantizar el calendario del Fútbol Profesional Colombiano y reforzar las medidas de cuidado de la grama, que ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas.

Qué dijo Sencia

En un comunicado, la empresa aseguró que los ajustes son el resultado de un trabajo conjunto con los clubes deportivos, las autoridades del fútbol, los promotores de los espectáculos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Según el documento, la reorganización responde a los ajustes acumulados en el calendario deportivo del segundo semestre, que redujeron los tiempos disponibles entre partidos y las actividades de montaje y desmontaje de conciertos. Por eso, durante noviembre el estadio acogerá los encuentros del fútbol profesional, de acuerdo con la programación que establezcan las autoridades deportivas.

Sencia agregó que, junto con los promotores de los espectáculos previstos para ese mes, concretó alternativas para que los eventos se puedan realizar. Agradeció a los promotores de ambos espectáculos su disposición y reafirmó su compromiso con la convivencia entre el fútbol y los conciertos en el estadio.

Las nuevas fechas

Los Tigres del Norte: el concierto previsto para el sábado 7 de noviembre de 2026 pasa al sábado 6 de febrero de 2027, en el estadio El Campín.

el concierto previsto para el sábado 7 de noviembre de 2026 pasa al sábado 6 de febrero de 2027, en el estadio El Campín. Megaland 2026: el festival, que estaba programado para el viernes 20 de noviembre, se hará el jueves 19 de noviembre en Vive Claro.

El caso de Megaland ya se había conocido un día antes. Como contó Minuto30, los organizadores anunciaron el martes que el festival saldría del estadio y se adelantaría un día. Ahora Sencia confirmó oficialmente esa fecha y el nuevo escenario, y sumó el aplazamiento del concierto de Los Tigres del Norte. Puede leer los detalles en ¡Se acabó la novela! Megaland se muda de El Campín al Vive Claro y cambia de fecha.

¿Qué pasará con las boletas?

El comunicado no precisa qué ocurrirá con las boletas ya compradas para Los Tigres del Norte. Sencia indicó que cada promotor informará, a través de sus canales oficiales, los detalles de su evento y las condiciones aplicables a las entradas adquiridas. Por ahora, quienes tengan boletas deben estar atentos a los anuncios de los organizadores, que serán quienes definan si hay devoluciones, cambios de fecha o algún otro procedimiento.

El contexto: la grama de El Campín

La decisión llega en medio de la crisis por el estado de la cancha. La grama quedó afectada después de los conciertos que ofreció la banda surcoreana BTS a comienzos de octubre. Aunque el césped fue reemplazado, la nueva grama no se adhirió bien al suelo y se levantaba.

El 13 de octubre, la Dimayor tuvo que suspender minutos antes del pitazo inicial el partido entre Millonarios y Once Caldas, porque el terreno de juego no estaba en condiciones. Desde entonces se han reprogramado otros compromisos y el IDRD ha pedido darle prioridad a la recuperación de la cancha. Minuto30 ha seguido el tema, como en esta nota sobre cómo se agravó la crisis por la gramilla de El Campín.

Según medios como El País de Cali, Sencia fue citada a una audiencia pública este jueves 29 de octubre por la situación de la grama, un asunto que sigue abierto.

Lo que se sabe y lo que falta

Lo confirmado hasta ahora es que Los Tigres del Norte tocarán en El Campín el 6 de febrero de 2027 y que Megaland será el 19 de noviembre en Vive Claro. Lo que falta por conocer son las condiciones para los compradores de boletas y los anuncios que haga cada promotor en sus canales oficiales.

Minuto30 seguirá atento a los anuncios de Sencia, de los organizadores de los conciertos y de las autoridades deportivas para informar cualquier novedad sobre la programación del estadio en las próximas semanas.