Se agrava crisis por la gramilla de El Campín: aplazan Santa Fe vs. Jaguares

Lamentable el estado de la grama del Campín tras los conciertos de la agrupación BTS, pese a que la empresa Sencia, que tiene el manejo del Campín, aseguró que tenía "cinco canchas de grama" y que estaría listo el estadio para los partidos a jugarse el 13 y 14 de octubre

Resumen: Independiente Santa Fe y la Dimayor verificaron en una inspección conjunta que el césped del máximo escenario de los bogotanos no ofrece garantías de seguridad ni juego limpio. La decisión revive la indignación generada tras la suspensión de Millonarios vs. Once Caldas y profundiza el debate sobre el cuidado del escenario.

Minuto30.com .- El fútbol profesional en la capital del país volvió a quedar subordinado al deterioro físico de su principal templo deportivo. A través de un comunicado oficial emitido en la tarde del miércoles 14 de octubre de 2026, Independiente Santa Fe confirmó el aplazamiento de su compromiso frente a Jaguares de Córdoba, programado inicialmente para disputarse este jueves 15 de octubre a las 8:05 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La determinación se adoptó luego de que una comisión técnica integrada por delegados del club y de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) inspeccionara el gramado y concluyera que las condiciones de la superficie imposibilitan la práctica deportiva de alto rendimiento.

La medida adoptada con el cuadro cardenal no solo altera el calendario deportivo de la Liga colombiana, sino que profundiza la severa crisis de gestión sobre el cuidado del terreno de juego en Bogotá. La situación revive la controversia registrada apenas días atrás con el partido entre Millonarios y Once Caldas, el cual fue cancelado de manera bochornosa cuando las tribunas ya contaban con presencia de hinchas en las graderías, dejando al descubierto una problemática estructural en el manejo del escenario administrado por el Distrito.

La inspección técnica matutina y el dictamen de la Dimayor

La decisión de suspender el duelo entre cardenales y felinos se tomó tras una rigurosa evaluación de campo efectuada en las primeras horas del miércoles. Delegados de la comisión técnica de escenarios de la Dimayor, peritos agrónomos y representantes de la institución albirroja recorrieron las distintas zonas del terreno de juego para medir la nivelación, compactación, drenaje y densidad del césped:

Conclusiones del informe técnico: Los evaluadores constataron desniveles pronunciados, parches de barro descubiertos, acumulación excesiva de humedad y zonas con raíces desprendidas que aumentan exponencialmente el riesgo de lesiones musculares y articulares para los futbolistas de ambos planteles.

El comunicado oficial de Santa Fe: «Independiente Santa Fe informa a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública que, en la mañana de este miércoles 14 de octubre, se realizó una inspección conjunta con la DIMAYOR al terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín. Como resultado de dicha evaluación, se estableció que el estado actual del terreno de juego no permite garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo del partido ante Jaguares de Córdoba, programado para este jueves 15 de octubre a las 8:05 p.m. En consecuencia, el encuentro queda aplazado. Los trabajos de recuperación del terreno de juego continúan y la nueva programación del compromiso será definida por la Dimayor», reza el documento institucional fechado en Bogotá.

De las dudas de seguridad por protestas a la realidad del césped

El partido entre Santa Fe y Jaguares arrastraba incertidumbre desde el inicio de la semana. Inicialmente, las autoridades distritales y la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol habían puesto en duda la viabilidad de la fecha debido al repliegue de unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, concentradas en la custodia y control de las multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se desarrollaron en la capital el miércoles 14 de octubre.

Sin embargo, aunque el esquema de orden público representaba un desafío logístico para la asignación de uniformados en los filtros de ingreso y en los alrededores de las localidades de Teusaquillo y Galerías, fue la condición ruinosa del gramado la que dictó la sentencia definitiva:

Mismo diagnóstico que Millonarios vs. Once Caldas: La hinchada capitalina reaccionó con malestar al recordar que Millonarios sufrió la suspensión intempestiva de su partido frente a Once Caldas cuando los aficionados ya habían ingresado a los sectores de oriental y occidental. En aquella oportunidad, las quejas públicas de los cuerpos técnicos y médicos forzaron a la Dimayor a frenar el pitazo inicial, dejando en evidencia que el césped no soportaba 90 minutos de juego.

Impacto acumulado de eventos no deportivos: Las constantes autorizaciones para conciertos multitudinarios, montajes de tarimas pesadas y el impacto de las precipitaciones en la sabana bogotana han impedido que los tratamientos agronómicos surtan efecto con los tiempos mínimos de recuperación biológica que demanda una gramilla profesional.

El laberinto del calendario para la Dimayor y el reclamo de los clubes

El nuevo aplazamiento representa un dolor de cabeza logístico sin precedentes para la Dimayor, en una recta decisiva del campeonato donde las fechas disponibles son escasas debido a la proximidad de los cuadrangulares semifinales y los compromisos de Copa Colombia:

Apretón en el fixture: Tanto Santa Fe como Millonarios tienen compromisos pendientes por disputar, lo que obligará a la rectora del fútbol nacional a buscar fechas extraordinarias entre semana o a evaluar el traslado temporal de las localías hacia plazas alternativas como el estadio Metropolitano de Techo, Tunja o Villavicencio.

Garantías para los abonados: Las directivas de Santa Fe aclararon que las boletas adquiridas por los hinchas y los derechos de los abonados para este semestre mantendrán plena validez una vez la Dimayor anuncie la reprogramación oficial de la fecha y hora definitiva del encuentro.

La prolongada inhabilitación de El Campín traslada la lupa del escrutinio público hacia el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y los operadores logísticos privados, a quienes se les exige clarificar por qué una de las capitales más importantes del continente no cuenta con un escenario a la altura de su fútbol profesional.