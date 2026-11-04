Resumen: Cinco hombres fueron capturados en el barrio Naciones Unidas, de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, por porte ilegal de armas: les hallaron un revólver y cinco cartuchos percutidos en el carro. Ninguno tenía permiso y al parecer estaban ebrios. Uno ya había estado preso por el mismo delito.

¡Los pillaron con un revólver! Cinco capturados por porte ilegal de armas en Ciudad Bolívar

Una alerta de la comunidad por presuntas detonaciones cerca de una institución educativa terminó con cinco hombres capturados por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en el barrio Naciones Unidas, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Los hechos se registraron en desarrollo de las actividades de prevención y control que adelantan los uniformados de la Policía de Bogotá adscritos al CAI Vista Hermosa, quienes atendieron un requerimiento de la ciudadanía que llegó a través de la central de radio.

Según el reporte oficial, los vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre presuntas detonaciones en las inmediaciones de una institución educativa, lo que activó de inmediato la reacción de las patrullas que realizaban recorridos por la zona.

Al llegar al lugar señalado, los policías ubicaron un vehículo en el que se movilizaban cinco personas. Durante el registro a los ocupantes y la inspección del automotor, los uniformados encontraron en el asiento trasero un revólver, cinco cartuchos percutidos y varias latas de cerveza.

Cuando los uniformados les solicitaron la documentación correspondiente, ninguno de los cinco ocupantes logró acreditar el permiso legal para portar el arma de fuego. Además, según el parte policial, los hombres presentaban aparentes signos de embriaguez.

Por estos hechos, los cinco hombres fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones del caso.

Uno de los datos que más llamó la atención de las autoridades es que uno de los capturados ya había estado recluido en un centro penitenciario por el mismo delito, es decir, por porte ilegal de armas de fuego.

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Ciudad Bolívar es una de las localidades más pobladas de la capital colombiana y hace parte de las zonas en las que la Policía de Bogotá concentra operativos de prevención, registro a personas y control de armas, especialmente en los barrios del sur de la ciudad.

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Las capturas por porte ilegal de armas son frecuentes en los operativos de la Policía en Bogotá. Solo en las últimas semanas, las autoridades han reportado varios procedimientos en el sur de la ciudad en los que se han incautado revólveres, pistolas y municiones sin salvoconducto.

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El delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones está tipificado en el Código Penal colombiano y contempla penas de prisión para quienes porten armas sin el permiso de la autoridad competente, en este caso la Industria Militar, Indumil, entidad encargada de expedir los salvoconductos en el país.

Las autoridades insisten en que la colaboración de la ciudadanía es clave para que procedimientos como este sean posibles, pues fue precisamente el aviso de los vecinos lo que permitió a los uniformados llegar a tiempo al sector y hallar el arma.

Por eso, la Alcaldía de Bogotá y la Policía recuerdan que cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo se puede denunciar a través de la Línea de Emergencias 123, disponible las 24 horas.

Las autoridades también invitan a los ciudadanos a reportar personas que porten armas de fuego de manera ilegal en sus barrios, así como riñas, detonaciones sospechosas o cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de la comunidad.

Con estos cinco capturados, la Policía de Bogotá suma un nuevo golpe al porte ilegal de armas en la localidad de Ciudad Bolívar, una problemática que, según las autoridades, está detrás de buena parte de los hechos de violencia que se presentan en el sur de la capital.

El vehículo en el que se movilizaban los cinco hombres, el revólver, los cartuchos percutidos y demás elementos hallados quedaron como material probatorio dentro del proceso que se adelanta en su contra.