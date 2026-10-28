Resumen: La Policía de Bogotá reportó tres operativos en los barrios Candelaria, Madelena y Casa Linda, en Ciudad Bolívar, que dejaron cuatro hombres capturados, tres armas de fuego incautadas y droga decomisada. Los cuatro registran antecedentes judiciales y fueron puestos a disposición de las autoridades.

¡Operativos en el sur de Bogotá! Cuatro capturados y tres armas incautadas en Ciudad Bolívar

Las autoridades de Bogotá reportaron tres operativos en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital, que terminaron con cuatro hombres capturados, tres armas de fuego incautadas y droga decomisada. Los procedimientos se registraron en los barrios Candelaria, Madelena y Casa Linda, según información de la Policía de Bogotá.

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Una llamada por una riña y posibles disparos en el barrio Candelaria

El primer caso se presentó en el barrio Candelaria. Los uniformados llegaron hasta el lugar tras recibir un llamado por una presunta riña y posibles disparos. Al llegar, vieron dos orificios en los vidrios de una ventana y, con la información que les entregó una residente, hicieron una intervención en el inmueble.

Allí encontraron una pistola, seis cartuchos, más de dos libras de marihuana y otras dos libras de insumos que, según el reporte, se usan para elaborar tusi. En este procedimiento fueron capturados dos hombres, quienes deberán responder por los presuntos delitos de porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Un hurto con arma de fuego en Madelena

El segundo procedimiento ocurrió en el barrio Madelena. Allí, los policías atendieron el reporte de un hurto y se encontraron con un hombre que estaba siendo agredido por varias personas. Al verificar la situación, le hallaron un revólver calibre .32 con cinco cartuchos.

En el lugar, un ciudadano contó que ese hombre lo habría intimidado con un arma de fuego para quitarle sus pertenencias. Por eso, el capturado quedó a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y porte de armas de fuego.

Una pistola en un taxi en el sector de Casa Linda

El tercer caso se dio en el sector de Casa Linda. Allí, uniformados del CAI Candelaria lograron la captura de un hombre que llevaba una pistola en un taxi.

Los cuatro hombres tenían antecedentes

Las cuatro personas capturadas y los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. De acuerdo con el reporte oficial, los cuatro hombres registran antecedentes judiciales por diferentes delitos, entre ellos secuestro extorsivo, hurto, falsedad en documento público, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

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Qué dejaron los tres operativos

En resumen, los tres procedimientos en el sur de Bogotá dejaron cuatro personas capturadas, tres armas de fuego fuera de circulación (dos pistolas y un revólver), cartuchos, más de dos libras de marihuana y dos libras de insumos para elaborar tusi. Las autoridades presentaron los resultados como parte de la lucha contra el delito en la capital.

Cabe recordar que, en un caso como el de Candelaria, la intervención empezó con el aviso de una ciudadana, algo que las autoridades destacan como clave para actuar a tiempo. De hecho, la Policía recordó que cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia puede reportarse a través de la Línea de Emergencias 123.

Según las autoridades, la denuncia ciudadana es fundamental para que se puedan adelantar los procesos investigativos y las sanciones que permitan frenar el crimen en la ciudad. Los capturados responderán ante la justicia por los delitos que se les atribuyen, y será la Fiscalía y los jueces quienes definan su situación judicial.

Las autoridades insisten en que la información de la comunidad ayuda a llegar a tiempo a los hechos y a sacar de circulación armas y droga en los barrios del sur de la ciudad.

Tenga en cuenta que las personas capturadas son presuntas responsables de los delitos mencionados mientras no exista una condena en firme. La información fue entregada por las autoridades y puede tener actualizaciones a medida que avance el proceso judicial.