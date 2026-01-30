Resumen: Dos hombres fueron capturados en el sur de Bogotá tras un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía, en el que se incautaron más de 3.000 cartuchos para armas largas en el barrio Candelaria La Nueva, localidad de Ciudad Bolívar. La munición, de calibres 5.56 mm y 7.62 mm, estaría destinada a grupos armados que operan en otras regiones del país. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen y la ruta del material de guerra.

¿A dónde iba este arsenal? Capturan a dos hombres con más de 3.000 cartuchos para armas largas en Bogotá

En un operativo conjunto entre la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional y la Policía de Bogotá, fueron capturados dos hombres y se logró la incautación de más de 3.000 cartuchos de munición para armas largas en el barrio Candelaria La Nueva, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

El hallazgo se produjo en el marco de labores de control e inteligencia contra el tráfico ilegal de municiones en zonas urbanas. La munición incautada corresponde a calibres 5.56 mm y 7.62 mm, comúnmente utilizados en armas largas de uso restringido.

De acuerdo con las autoridades, los cartuchos habrían tenido como destino grupos armados organizados que operan en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar, lo que pone en evidencia posibles redes logísticas dedicadas al traslado de material de guerra fuera de Bogotá.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, conforme a lo establecido en la normativa penal vigente.

Este procedimiento se registra en un contexto de refuerzo de los controles sobre la circulación de armas y municiones en el país. En Bogotá y Cundinamarca, por ejemplo, se suspendieron temporalmente los permisos para el porte de armas de fuego y traumáticas durante 2026, como parte de las medidas orientadas a reducir el uso irregular de este tipo de material.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen de la munición, las rutas empleadas para su traslado y la posible participación de otras personas. El hallazgo de este volumen de material en una zona urbana mantiene abiertas varias líneas de indagación sobre el alcance de la operación.