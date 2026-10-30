Resumen: Fabio Obando, señalado exjefe de la organización criminal Los Culimochos, fue asesinado a tiros dentro de un taxi en el barrio Bella Suiza, oeste de Cali. El conductor del vehículo resultó herido y las autoridades investigan el ataque, sin capturas hasta el momento.

Acabaron con el exjefe de Los Culimochos: lo balearon dentro de un taxi en Cali

Una tarde de balacera en el oeste de Cali terminó con la vida de un viejo conocido del narcotráfico colombiano. La víctima es Fabio Obando, de 62 años, señalado durante años por las autoridades como uno de los jefes de Los Culimochos, la organización criminal que llegó a articular rutas internacionales de cocaína para el extinto Cartel del Norte del Valle.

El ataque se registró la tarde del 29 de octubre, cuando Obando se movilizaba como pasajero en un taxi por el barrio Bella Suiza. En la carrera 56 con calle 7 oeste, hombres armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo de servicio público, de placas GVS-918, y dispararon contra el pasajero.

Obando murió en el lugar de los hechos. En el mismo ataque resultó herido el conductor del taxi, de 48 años, que fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, tras la balacera no hubo personas capturadas, por lo que las investigaciones se concentran en identificar a los responsables del ataque sicarial.

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¿Quién era el hombre asesinado dentro del taxi?

El nombre de Fabio Obando apareció durante años en las investigaciones sobre narcotráfico en el Pacífico colombiano. Para la Policía, era el jefe de seguridad y responsable del brazo armado de su cuñado Wenceslao Caicedo, alias ‘W’, dentro de Los Culimochos.

Esa organización criminal nació entre familias de pescadores de El Charco e Iscuandé, en Nariño, que pusieron su conocimiento del mar y su habilidad en la construcción de embarcaciones artesanales al servicio de los traficantes, justo cuando el negocio de la cocaína empezó a moverse por las costas del Pacífico sur del país.

Los Culimochos habrían comenzado su recorrido criminal transportando cocaína para Joaquín Rayo Montaño y, después, para Wílber Varela, alias ‘Jabón’, hasta convertirse en una pieza clave para sacar la droga de Colombia.

¿Cómo llegó la banda a manejar rutas internacionales?

Entre 2003 y 2004, la estructura se expandió hacia Buenaventura, donde fortaleció su logística y se especializó en el envío de cargamentos mediante lanchas rápidas y semisumergibles hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

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La captura de alias ‘W’ en 2005 no significó el final del clan. Las investigaciones señalaron que sus integrantes continuaron moviendo cargamentos para Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, los hermanos conocidos como ‘Los Comba’, y que además establecieron acuerdos con ‘Los Urabeños’ para almacenar cocaína en el Chocó antes de enviarla a mercados internacionales.

Uno de los episodios que puso a la organización bajo la lupa de las autoridades ocurrió en 2008, cuando fue incautado en Oaxaca, México, un semisumergible con 5,8 toneladas de cocaína que, según las pesquisas, había salido de Cabo Manglares, en Nariño.

Las disputas por los cargamentos también marcaron con sangre la historia de Los Culimochos. Un enfrentamiento con ‘Los Comba’ habría provocado una cadena de desapariciones y ataques contra integrantes de las familias vinculadas con la organización.

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¿Cuál era la situación judicial del exjefe?

Fabio Obando fue detenido por primera vez en 2010 y volvió a ser capturado en febrero de 2013, durante la operación Calamar, un procedimiento en el que cayeron otras 15 personas, entre ellas su hermano William. Ambos fueron identificados por las autoridades como líderes de Los Culimochos.

El hombre permaneció 10 años en una prisión de Estados Unidos, señalado de coordinar operaciones de narcotráfico para el Cartel del Norte del Valle.

El crimen del exjefe de Los Culimochos quedó en manos de las autoridades, que adelantan las pesquisas para esclarecer el ataque y dar con los responsables.