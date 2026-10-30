Resumen: Las autoridades investigan un violento asalto en un apartamento del barrio Nueva Villa la Iguana, en el noroccidente de Medellín, que dejó un muerto y un herido. Cerca de ocho personas habrían entrado en la madrugada de este viernes, amordazado a los ocupantes y robado $300.000 en efectivo y tres celulares. El fallecido era un joven de 19 años, oriundo de Cartagena, Bolívar; el herido, de 20 años, es venezolano y fue llevado a una unidad hospitalaria del norte de la ciudad.

¿Todo por 300 mil pesos? Ocho entraron a la fuerza a un apartamento en La Iguaná: un muerto y un herido

Se conocen nuevos detalles del violento asalto que dejó un muerto y un herido en un apartamento del barrio Nueva Villa la Iguana, en el noroccidente de Medellín, en la madrugada de este viernes 30 de octubre.

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El hombre que murió en el hecho era un joven de 19 años, oriundo de Cartagena, Bolívar. El herido, de 20 años, es de nacionalidad venezolana y fue llevado hasta una unidad hospitalaria del norte de Medellín para que recibiera atención médica.

El hecho ocurrió en un sector cercano a la sede Medellín de la Universidad Nacional. Según versiones extraoficiales, alrededor de ocho personas habrían ingresado a la residencia mientras sus ocupantes dormían. Los agresores los habrían amenazado con armas cortopunzantes y de fuego, para luego amordazarlos y despojarlos de sus pertenencias.

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De acuerdo con el relato preliminar de una de las afectadas, los atacantes se llevaron $300.000 en efectivo y tres teléfonos celulares. Durante el asalto, dos hombres fueron agredidos con arma cortopunzante; uno de ellos perdió la vida en el lugar. Según esa misma versión, la afectada no pudo reportar oportunamente lo sucedido porque también le habían hurtado el celular.

Las autoridades investigan este extraño asalto.