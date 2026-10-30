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¿Todo por 300 mil pesos? Ocho entraron a la fuerza a un apartamento en La Iguaná: un muerto y un herido

Se conocen nuevos detalles del violento asalto en La Iguaná: el fallecido era un joven de 19 años, oriundo de Cartagena; el herido, de 20, es un venezolano.

Publicado por: SoloDuque

¿Todo por 300 mil pesos? Ocho entraron a la fuerza a un apartamento en La Iguaná: un muerto y un herido

Resumen: Las autoridades investigan un violento asalto en un apartamento del barrio Nueva Villa la Iguana, en el noroccidente de Medellín, que dejó un muerto y un herido. Cerca de ocho personas habrían entrado en la madrugada de este viernes, amordazado a los ocupantes y robado $300.000 en efectivo y tres celulares. El fallecido era un joven de 19 años, oriundo de Cartagena, Bolívar; el herido, de 20 años, es venezolano y fue llevado a una unidad hospitalaria del norte de la ciudad.

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Se conocen nuevos detalles del violento asalto que dejó un muerto y un herido en un apartamento del barrio Nueva Villa la Iguana, en el noroccidente de Medellín, en la madrugada de este viernes 30 de octubre.

¿Todo por 300 mil pesos? Ocho entraron a la fuerza a un apartamento en La Iguaná: un muerto y un herido
¿Todo por 300 mil pesos? Ocho entraron a la fuerza a un apartamento en La Iguaná: un muerto y un herido

Lea también: Dormían cuando ocho hombres armados entraron a su casa en La Iguaná: así fue el secuestro de madrugada

El hombre que murió en el hecho era un joven de 19 años, oriundo de Cartagena, Bolívar. El herido, de 20 años, es de nacionalidad venezolana y fue llevado hasta una unidad hospitalaria del norte de Medellín para que recibiera atención médica.

¿Todo por 300 mil pesos? Ocho entraron a la fuerza a un apartamento en La Iguaná: un muerto y un herido

El hecho ocurrió en un sector cercano a la sede Medellín de la Universidad Nacional. Según versiones extraoficiales, alrededor de ocho personas habrían ingresado a la residencia mientras sus ocupantes dormían. Los agresores los habrían amenazado con armas cortopunzantes y de fuego, para luego amordazarlos y despojarlos de sus pertenencias.

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¿Todo por 300 mil pesos? Ocho entraron a la fuerza a un apartamento en La Iguaná: un muerto y un herido

De acuerdo con el relato preliminar de una de las afectadas, los atacantes se llevaron $300.000 en efectivo y tres teléfonos celulares. Durante el asalto, dos hombres fueron agredidos con arma cortopunzante; uno de ellos perdió la vida en el lugar. Según esa misma versión, la afectada no pudo reportar oportunamente lo sucedido porque también le habían hurtado el celular.

¿Todo por 300 mil pesos? Ocho entraron a la fuerza a un apartamento en La Iguaná: un muerto y un herido
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Las autoridades investigan este extraño asalto.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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