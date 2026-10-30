Cayó alias Kebin: señalado enlace de la Segunda Marquetalia es pedido en extradición por EE.UU.

Resumen: Alias Kebin fue capturado en Cali con fines de extradición a Estados Unidos. Es señalado de articular rutas de cocaína de la Segunda Marquetalia desde Nariño hacia Centroamérica, México y EE.UU., y quedó a disposición de la Fiscalía para el trámite judicial.

Alias Kebin fue capturado con fines de extradición en una operación que reunió a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la agencia estadounidense DEA. El detenido es requerido por una corte de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir, y es señalado como un presunto articulador de los envíos de cocaína desde Nariño hacia destinos internacionales.

La detención se materializó en Cali, hasta donde llegaron integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, y del Grupo de Operaciones Especiales, con apoyo de la DEA. El procedimiento fue informado este viernes 30 de octubre y tiene como siguiente etapa el trámite judicial correspondiente a la solicitud de extradición.

Foto: Policía Nacional.

El papel que le atribuyen a alias Kebin

Las investigaciones lo ubican como presunto integrante de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico de la Segunda Marquetalia. Dentro de esa estructura, habría tenido a su cargo la articulación del negocio del narcotráfico en Nariño, con una red que conectaba zonas de producción y procesamiento con compradores en el exterior.

Uno de los aspectos que concentró la atención de los investigadores fue su capacidad logística y financiera. Esa combinación le habría permitido mantener vínculos con organizaciones internacionales y coordinar diferentes momentos de la cadena de tráfico de cocaína, desde las negociaciones con compradores hasta el despacho de cargamentos.

De acuerdo con los señalamientos conocidos, no se trataba únicamente del transporte del estupefaciente. Alias Kebin también habría intervenido en los contactos directos con compradores mexicanos y centroamericanos que ingresaban a complejos y laboratorios de procesamiento ubicados en el Pacífico sur.

Foto: Policía Nacional.

Esos encuentros habrían servido para supervisar la calidad de la droga, cerrar negociaciones y organizar los envíos. La investigación lo señala, por ello, como un enlace entre las capacidades de producción de la estructura y las redes interesadas en llevar la cocaína fuera del país.

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Las rutas que conectaban el Pacífico con el exterior

Los cargamentos habrían salido desde las costas de Colombia y Ecuador mediante lanchas rápidas y semisumergibles. Las rutas descritas por los investigadores incluían Centroamérica y México, con Estados Unidos como destino final de los estupefacientes.

La red tendría capacidad de movilización tanto terrestre como marítima. Ese componente logístico es uno de los elementos por los que el capturado era considerado un objetivo de alto valor, junto con su presunta participación en la financiación y organización de operaciones de narcotráfico.

Foto: Policía Nacional.

También se le atribuye una función de coordinación nacional y un enlace internacional a través de alias El Mexicano, quien fue capturado el pasado 2 de octubre. Para los investigadores, la detención de ambos afecta el corredor utilizado para negociar y despachar los cargamentos hacia los mercados internacionales.

La captura de alias Kebin se relaciona con esas actividades atribuidas a la estructura en Nariño, aunque el procedimiento que permitió su detención se realizó en la capital del Valle del Cauca. Esa diferencia entre el lugar de captura y el territorio de operación hace parte de los detalles conocidos del caso.

Quedó a disposición para el trámite de extradición

El requerimiento proviene de la Corte Distrital de Estados Unidos para las Islas Vírgenes. Tras su captura, alias Kebin quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan las actuaciones legales para resolver su envío a ese país.

Foto: Policía Nacional.

La captura con fines de extradición no significa que el traslado ya se haya realizado. Por ahora, el detenido permanece a disposición de la autoridad competente y los señalamientos sobre su presunta participación en la red deberán ser examinados dentro de los procesos judiciales correspondientes.

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