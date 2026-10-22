Resumen: La Alcaldía de Popayán ofreció una recompensa de hasta $20 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y judicializar a los cuatro presuntos fleteros que asaltaron a un conductor que esperaba el cambio de un semáforo en el sector de Catay, al norte de la ciudad. El atraco, que quedó grabado en video y circula en redes sociales, fue cometido por dos hombres que abordaron el vehículo mientras otros dos los esperaban en motocicletas con las placas tapadas. Las autoridades habilitaron una línea única de atención para recibir denuncias.

¡Los buscan! Hasta $20 millones de recompensa por los cuatro fleteros que asaltaron a conductor en Popayán

La Alcaldía de Popayán ofreció este jueves una recompensa de hasta $20 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y judicializar a los presuntos responsables del hurto a un conductor en el sector de Catay, al norte de la capital caucana, un atraco a mano armada que quedó grabado en video y que circula en redes sociales.

El anuncio de la administración municipal llega horas después de que se conociera el video del asalto, cometido a plena luz del día contra el conductor de un carro rojo que esperaba el cambio de un semáforo, en un hecho que ha puesto en evidencia la preocupación de los payaneses por la inseguridad.

El atraco que quedó grabado

El video, registrado por otro conductor que se movilizaba por la zona, muestra el momento en que un hombre con chaqueta oscura y casco de motocicleta se abalanza sobre la ventana del conductor del vehículo y lo amenaza con lo que, al parecer, es un arma de fuego, mientras se registra un leve forcejeo dentro del carro.

El hecho se presentó en la antigua glorieta de Catay, también conocida como glorieta Antonio Nariño, un punto muy transitado del norte de Popayán y cercano a uno de los hoteles más conocidos y frecuentados de la ciudad. La víctima se encontraba detenida ante la señal en rojo del semáforo cuando fue abordada por los delincuentes.

En las imágenes también se alcanza a ver a un segundo hombre junto a la ventana del copiloto del mismo carro, que al parecer ayudaba a intimidar a la víctima, mientras dos motocicletas esperaban a pocos metros para la huida. En total serían cuatro los hombres involucrados en el atraco: los dos que abordaron el vehículo y los dos conductores de las motos.

Un detalle que llama la atención en el material que circula en redes es que las placas de las motocicletas usadas en el robo estaban tapadas, lo que dificultaría su identificación por parte de las autoridades y de la ciudadanía.

Tras apoderarse de las pertenencias de la víctima, los responsables huyeron del lugar en las dos motos que los esperaban, lo que indica que la acción, al parecer, ya estaba planeada. Hasta el momento no se conocen detalles confirmados sobre los elementos hurtados ni sobre la identidad y el paradero de los señalados.

Recompensa de hasta $20 millones

Frente a este hecho, la Alcaldía de Popayán anunció que ofrece hasta $20 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar, capturar y judicializar a los presuntos responsables del hurto ocurrido en el sector de Catay.

«Tu colaboración es fundamental para avanzar en las investigaciones y fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana», señaló la administración municipal en su llamado a la ciudadanía.

La Alcaldía precisó que quienes tengan información sobre el caso pueden comunicarse únicamente a la línea 312 276 0227. «¡Tu denuncia puede marcar la diferencia!», agregó el comunicado de la administración payanesa.

Preocupación por la inseguridad en Popayán

El atraco reavivó las críticas de los ciudadanos frente a la respuesta de las autoridades ante los hechos de inseguridad en la capital del Cauca. Varios habitantes de la ciudad han manifestado su preocupación por la ocurrencia de este tipo de robos a plena luz del día y en sectores reconocidos y muy transitados.

La utilización de armas de fuego durante este tipo de acciones aumenta el riesgo para las víctimas, que quedan expuestas a amenazas o agresiones mientras esperan el cambio de la señal de un semáforo o se movilizan por las vías de la ciudad.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre nuevos detalles del hurto, pero se espera que en las próximas horas se den a conocer las acciones que se adelantarán para dar con el paradero de los responsables.

Lea también: A la cárcel dos señalados de participar en el ataque con explosivos al Batallón Pichincha en Cali

También te puede interesar: ¡Más de $90 millones mensuales! Judicializados seis integrantes de ‘Los Zorros II’ por tráfico de drogas