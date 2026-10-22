Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Seis presuntos integrantes de ‘Los Zorros II’ fueron judicializados por su supuesta participación en el tráfico de drogas en Bogotá, Soacha y Sabaneta. La Fiscalía documentó 20 ventas de estupefacientes entre 2025 y 2026. Cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que ninguno aceptó los cargos imputados.

¡Más de $90 millones mensuales! Judicializados seis integrantes de ‘Los Zorros II’ por tráfico de drogas

Seis presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los Zorros II’ fueron judicializados por su supuesta participación en el tráfico local de estupefacientes en Bogotá, Soacha (Cundinamarca) y Sabaneta (Antioquia). Según la investigación de la Fiscalía, la organización habría comercializado drogas en distintos sectores de estas zonas entre 2025 y 2026.

El proceso, liderado por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca, permitió documentar 20 ventas de estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, las ganancias ilícitas que habría generado esta actividad superarían los 90 millones de pesos mensuales.

Capturaron a presunto cabecilla y a coordinadora de las ganancias

El pasado 16 de septiembre, uniformados de la Policía Nacional capturaron a dos de los señalados integrantes de la estructura. Entre ellos se encuentra Juan Fernando Jiménez, conocido con el alias de ‘Chacal’, quien sería el presunto cabecilla de ‘Los Zorros II’.

En el mismo procedimiento fue detenida Alba Cecilia Mazo, señalada de coordinar las ganancias ilícitas obtenidas por el grupo mediante la venta de drogas.

Los otros cuatro procesados fueron identificados como Leidy Tatiana Hernández, Luis Alberto Rodríguez, Miguel Alfredo Miranda y Brayan Estiven Bulla. De acuerdo con la información judicial, estas personas habrían cumplido funciones de expendio dentro de la estructura.

En el caso de Bulla, se informó que ya se encontraba privado de la libertad por otros delitos al momento de su vinculación a este proceso.

Esto le podría interesar: ¡Antioquia celebra! Túnel del Toyo estaría listo en un año y anuncian vías del Chocó a Puerto Antioquia

Las ventas de droga se habrían extendido por Bogotá, Soacha y Sabaneta

La investigación estableció que las presuntas actividades de comercialización de estupefacientes se habrían desarrollado en distintos sectores de los tres territorios.

En Bogotá, los investigadores documentaron transacciones en las localidades de Kennedy y Bosa. En Soacha, los puntos identificados fueron los barrios Los Olivos, La María y La Demencia, además del sector conocido como Zorras de León XIII.

En Sabaneta también se habrían registrado ventas de drogas en diferentes sectores del municipio. Estos hallazgos hicieron parte de los elementos recopilados por la Fiscalía para establecer la presunta participación de los seis señalados en las actividades atribuidas a ‘Los Zorros II’. Los procesados mantienen su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.

Fiscalía imputó tres delitos a los seis procesados

Tras las capturas, los seis fueron presentados ante un juez de control de garantías. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador. Sin embargo, cinco recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Alba Cecilia Mazo continuará vinculada a la investigación sin esa medida, según la información entregada.

El proceso busca establecer las responsabilidades individuales de los señalados frente a las conductas investigadas.