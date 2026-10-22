Resumen: Jorge Andrés Castañeda, alias ‘Barbas’, y Ashley Valentina Pozo fueron enviados a prisión por su presunta participación en el ataque con explosivos contra el Batallón Pichincha, ocurrido el 24 de abril de 2026 en Cali. Según la Fiscalía, ambos habrían cumplido funciones de apoyo logístico y vigilancia para facilitar el atentado. Los dos fueron imputados por cinco delitos, pero no aceptaron los cargos.

A la cárcel dos señalados de participar en el ataque con explosivos al Batallón Pichincha en Cali

Jorge Andrés Castañeda, conocido con el alias de ‘Barbas’, y Ashley Valentina Pozo fueron enviados a prisión por su presunta participación en el ataque con explosivos contra el Batallón Pichincha, ocurrido el 24 de abril de 2026 en Cali, Valle del Cauca.

La decisión fue adoptada por un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía presentara elementos materiales probatorios que vincularían a los dos procesados con el atentado. Según la investigación, ambos habrían cumplido funciones específicas para facilitar la ejecución del ataque y apoyar los movimientos de quienes participaron en él.

Castañeda estaría relacionado con una red de milicias que operaría en Cali y Jamundí, presuntamente vinculada con la columna Ricardo Velásquez y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. A Pozo se le atribuye haber vigilado los movimientos de las autoridades durante la operación.

Alias ‘Barbas’ habría facilitado el traslado de los explosivos

De acuerdo con la investigación, el día del atentado, ‘Barbas’ se habría movilizado en un vehículo para realizar labores de reconocimiento, vigilancia y seguimiento. Estas acciones, según la Fiscalía, habrían tenido como propósito facilitar el desplazamiento de un bus escolar blanco en el que presuntamente fueron transportados los explosivos desde la zona rural de Jamundí hasta Cali.

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Además, Castañeda habría trasladado al conductor hasta el bus y facilitado su huida después de la detonación.

Entre los hechos que también le atribuyen las autoridades está el traslado de cables para solucionar una falla en la batería del automotor. Asimismo, habría participado en la compra de una nueva, acciones que estarían relacionadas con la preparación y el desplazamiento del vehículo utilizado en el atentado.

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Ashley Valentina Pozo habría vigilado a las autoridades

En el caso de Ashley Pozo, la Fiscalía señala que habría integrado la misma organización y se habría movilizado en una motocicleta para observar los movimientos de las autoridades durante la operación.

Esta labor de vigilancia habría permitido hacer seguimiento a las actuaciones de los organismos de seguridad en el contexto del atentado. La responsabilidad de la procesada deberá establecerse durante el proceso judicial.

Fiscalía imputó cinco delitos a los procesados

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, de acuerdo con la presunta responsabilidad de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado; terrorismo agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos; tentativa de homicidio agravado, y daño en bien ajeno.

Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador. Sin embargo, el juez de control de garantías dispuso medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos.

Las capturas fueron realizadas por la Policía Nacional en cumplimiento de órdenes judiciales. Los dos procesados mantienen la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.