López Obrador admite diferencias con las familias de Ayotzinapa por el rol del Ejército

Ciudad de México, 26 sep (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, admitió tener "diferencias" sobre el rol del Ejército con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, crimen que este martes cumple nueve años sin resolverse con las Fuerzas Armadas acusadas de obstruir la investigación.

"Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa", afirmó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen en el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, en el sureño estado de Guerrero, un hecho que la Comisión de la Verdad del Gobierno calificó el año pasado de "crimen de Estado" con participación de autoridades, incluyendo militares.

Los padres de los desaparecidos acusaron el lunes al presidente, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, que no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, respondió ahora López Obrador.

Según el gobernante, los padres se negaron el lunes a recibir un informe que él les envió en el que prometió un reporte del Ejército sobre cuántas fojas y expedientes se han entregado, el compromiso de buscar más documentos, y la publicación de las grabaciones que compartió Estados Unidos sobre el caso.

El mandatario, quien prometió publicar toda la información este martes, atribuyó a la "desesperación" y a la "mala información de los abogados y asesores" de los padres su insistencia de cuestionar a las Fuerzas Armadas.

"Podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos, porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos", sostuvo López Obrador.

"Y la información que ya se tiene y la que podemos obtener en estos tiempos nos pueden conducir a eso. No es nada más culpar por culpar, no es nada más 'fue el Estado o fue el Ejército', no. Vamos a conocer la verdad, lo que sucedió, yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto”, agregó.

Las familias y activistas marcharán este martes a las 16.00 horas (22.00 GMT) en Ciudad de México, donde el Gobierno colocó vallas metálicas para proteger el Palacio Nacional del presidente, quien reiteró su promesa de resolver el caso antes del fin de su mandato, en octubre de 2024.

Por: EFE