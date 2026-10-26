Resumen: Fiscalía abrió noticia criminal por presuntas irregularidades en el Dapre durante el gobierno Petro, incluida la contratación de mujeres. Citarán a Angie Rodríguez y Laura Sarabia.

Citan a Angie Rodríguez y Laura Sarabia por presunta contratación irregular de mujeres en el Dapre

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar posibles irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y en otras entidades públicas durante el gobierno de Gustavo Petro.

La indagación incluye las denuncias sobre una presunta contratación irregular de mujeres y las declaraciones públicas de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien reveló la presunta instrumentalización de mujeres vinculadas con contratos de prestación de servicios. Según esas denuncias, habrían sido utilizadas para asistir a reuniones y fiestas en la Casa de Nariño.

De acuerdo con el ente acusador, la noticia criminal fue abierta el pasado viernes 23 de octubre. El caso quedó en manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá el apoyo de un equipo especializado.

¿Quiénes serán citados?

Como parte de las primeras actuaciones, la Fiscalía citará a las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia. También serán llamados otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad, así como personas que podrían tener relación con los hechos conocidos hasta ahora.

El ente acusador indicó, además, que ordenará actividades de policía judicial para avanzar en el esclarecimiento de las denuncias. El objetivo es establecer si hubo irregularidades en la contratación pública y determinar las circunstancias de los hechos que se han hecho públicos.

A las denuncias de Rodríguez se sumó el actual director del Dapre, Carlos Ríos, quien aseguró ante el Congreso que serían 48 las mujeres involucradas. Según lo expuesto por el funcionario, cuatro de ellas estarían rindiendo declaración como testigos ante funcionarios de esa entidad.

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El caso también llevó a la defensora del pueblo, Iris Marín, a pronunciarse. Marín pidió priorizar las investigaciones y le solicitó a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría actuar con independencia, esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de las posibles víctimas.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha precisado qué delitos se investigan ni ha señalado a personas concretas como responsables. Los hechos denunciados siguen siendo materia de investigación y no han sido probados.

En la información conocida tampoco se incluye un pronunciamiento del expresidente Gustavo Petro ni de la exdirectora Laura Sarabia frente a la apertura de la investigación.

Por ahora, las citaciones a las exdirectoras del Dapre y a los demás funcionarios serán los primeros pasos de un proceso que busca establecer qué ocurrió en la entidad.

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