Resumen: Resultados del sorteo 2635 de la Lotería del Cauca del 31 de octubre de 2026: premio mayor de $8.000 millones despachado a Medellín, los 36 secos y cómo revisar su billete ahora.

¿Lo tenés en el bolsillo? El mayor de la Lotería del Cauca fue despachado a Medellín

La Lotería del Cauca realizó el sábado 31 de octubre de 2026 el sorteo número 2635, con un premio mayor de $8.000 millones. El número ganador fue el 1355 de la serie 147, y el billete fue despachado a Medellín, según los resultados publicados tras el sorteo y contrastados con otros medios.

Si usted compró un billete o una fracción de esta lotería en Medellín, revíselo con calma: el premio mayor de este sorteo corresponde a un billete despachado a la ciudad. Además del premio mayor, el plan de premios del sorteo incluyó 36 premios secos: uno de $300 millones, uno de $200 millones, dos de $100 millones, tres de $50 millones y 29 de $10 millones. A continuación, todos los números y series ganadoras del sorteo 2635.

Los resultados fueron cotejados con Blu Radio, El Tiempo y Colombia.com, y coinciden con la tabla oficial de resultados del sorteo. Esta lotería se juega todos los sábados y es una de las apuestas tradicionales de los fines de semana en el país.

Premio mayor de $8.000 millones

Premio mayor de $8.000 millones: número 1355, serie 147 (despachado a Medellín).

Secos de $300 y $200 millones

Seco de $300 millones: número 2382, serie 286 (despachado a Tunja).

número 2382, serie 286 (despachado a Tunja). Seco de $200 millones: número 9184, serie 050 (despachado a Medellín).

Para cobrar un seco, el número y la serie del billete deben aparecer juntos en la lista de ganadores.

2 secos de $100 millones

Número 8639 , serie 023 (despachado a Cartagena)

, serie 023 (despachado a Cartagena) Número 2776, serie 101 (despachado a Silvia)

3 secos de $50 millones

Número 0454 , serie 145

, serie 145 Número 5447 , serie 101

, serie 101 Número 9257, serie 199

29 secos de $10 millones

Número 0214 , serie 119

, serie 119 Número 0329 , serie 222

, serie 222 Número 5923 , serie 024

, serie 024 Número 9214 , serie 124

, serie 124 Número 9805 , serie 076

, serie 076 Número 7576 , serie 234

, serie 234 Número 3839 , serie 234

, serie 234 Número 6367 , serie 048

, serie 048 Número 8279 , serie 240

, serie 240 Número 4723 , serie 161

, serie 161 Número 1968 , serie 075

, serie 075 Número 2069 , serie 244

, serie 244 Número 0633 , serie 038

, serie 038 Número 1960 , serie 033

, serie 033 Número 5592 , serie 225

, serie 225 Número 5940 , serie 123

, serie 123 Número 4353 , serie 078

, serie 078 Número 4164 , serie 021

, serie 021 Número 4679 , serie 040

, serie 040 Número 4828 , serie 238

, serie 238 Número 9637 , serie 195

, serie 195 Número 9886 , serie 158

, serie 158 Número 1904 , serie 300

, serie 300 Número 2580 , serie 271

, serie 271 Número 4952 , serie 163

, serie 163 Número 3464 , serie 222

, serie 222 Número 5007 , serie 126

, serie 126 Número 7245 , serie 057

, serie 057 Número 1411, serie 306

Cómo jugar y revisar el billete

Para participar en la Lotería del Cauca hay que comprar un billete o una de sus fracciones. El billete lleva un número de cuatro cifras y una serie, y cada billete es válido únicamente para el sorteo de la fecha que aparece impresa en él. Los jugadores pueden comprar el billete completo o fracciones, según lo que ofrezca el distribuidor.

Después del sorteo, lo primero es conservar el billete en buen estado y comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando coinciden ambos datos. Si hay dudas o diferencias entre las listas que circulan en medios y redes, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que se consulta en los canales de la propia lotería.

También es recomendable revisar el billete con calma. Los números de la lista se parecen entre sí, y es común confundir una serie con otra al leer los resultados de prisa. Por eso conviene verificar cada cifra una por una en la tabla de esta nota.

Qué hacer si ganó

Quien crea tener un billete premiado debe guardarlo, no alterarlo ni dañarlo y verificar su número y serie con los resultados oficiales. Los requisitos para reclamar el premio, los puntos de pago y los montos que se cobran en cada lugar los define la Lotería del Cauca, por lo que lo más seguro es consultar directamente sus canales oficiales o al distribuidor donde se compró el billete antes de hacer cualquier trámite.

Los premios tienen un plazo para reclamarse, y pasado ese tiempo el billete pierde su derecho al pago. Por eso es importante revisar el resultado el mismo día del sorteo y, si hay premio, avanzar cuanto antes con el cobro.

Próximo sorteo

La Lotería del Cauca juega todos los sábados, por lo que su próximo sorteo corresponde al sábado 7 de noviembre de 2026. Las loterías son juegos de azar y deben jugarse con responsabilidad; se recomienda comprar solo en puntos de venta autorizados y jugar siempre dentro de lo legal. Los resultados de cada sorteo, con los números y las series ganadoras, se publican en los canales oficiales de la lotería y en Minuto30.

Lea también: Lotería de Medellín: resultados del viernes 30 de octubre de 2026, sorteo 4859

También te puede interesar: Resultados de la Lotería del Cauca: sorteo 2634 del 24 de octubre de 2026