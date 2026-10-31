Lotería de Medellín: resultados del viernes 30 de octubre de 2026, sorteo 4859

Resumen: Consulte los resultados de la Lotería de Medellín del viernes 30 de octubre de 2026, con el premio mayor, las series y el cuadro de secos del sorteo actual.

La Lotería de Medellín del 30 de octubre de 2026 ya tiene resultado. El premio mayor de 16.000 millones de pesos, correspondiente al sorteo 4859, quedó en el número 2168, de la serie 056. La jornada del viernes también dejó resultados para las distintas categorías de premios secos, que se pueden consultar en la imagen completa al final de esta nota.

Para revisar el billete es importante tener a la mano la fecha, el número del sorteo y la serie. Los resultados que se presentan aquí corresponden exclusivamente al viernes 30 de octubre, por lo que no deben confundirse con los de semanas anteriores. El número del premio mayor tiene cuatro cifras y debe leerse junto con los tres dígitos de la serie que aparecen en la relación de resultados.

Resultado del premio mayor de la Lotería de Medellín

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.

Sorteo: 4859.

Número: 2168.

Serie: 056.

Premio mayor: $16.000 millones.

Esta es la combinación que encabeza el listado de la jornada. El cuadro reúne, además, los números y series de los secos de 1.000, 700, 500, 100, 50, 20 y 10 millones de pesos. Cada categoría tiene su propio grupo de resultados: encontrar una coincidencia exige ubicar primero el valor del premio y después contrastar los datos del billete con la fila correspondiente.

En esta edición, el Bono Casa quedó en el número anexo 086039, según el tablero oficial de resultados de la Lotería de Medellín.

Los secos de mayor valor del sorteo 4859

Los dos secos de 1.000 millones de pesos corresponden a los números 2449, serie 187, y 8628, serie 373. En los dos secos de 700 millones aparecen 0800, serie 016, y 6068, serie 208. Por su parte, los dos secos de 500 millones están identificados con 3267, serie 218, y 4249, serie 138.

Al consultar estas combinaciones hay que conservar los ceros iniciales. Por ejemplo, el resultado 0800 no debe copiarse como una cifra de tres dígitos, y las series 016 y 138 mantienen sus tres posiciones. Presentar el número completo evita errores al comparar una captura de pantalla, una lista compartida o el propio billete con el cuadro de resultados de esta edición.

Secos de 100 y 50 millones de pesos

Los seis secos de 100 millones de pesos figuran así: 5433 de la serie 221; 5759 de la serie 012; 6305 de la serie 154; 8092 de la serie 025; 8431 de la serie 108; y 9742 de la serie 074. Son seis combinaciones distintas que se encuentran agrupadas en la parte central de la imagen de resultados.

En la categoría de 50 millones aparecen siete secos: 0123 de la serie 284; 0979 de la serie 389; 1402 de la serie 380; 4024 de la serie 466; 7200 de la serie 310; 9085 de la serie 065; y 9595 de la serie 190. La coincidencia de una serie entre diferentes categorías no reemplaza la revisión del número completo ni identifica por sí sola el mismo premio.

Cómo consultar el cuadro completo

La imagen al cierre de esta publicación incluye también los diez secos de 20 millones y los quince secos de 10 millones, cada uno acompañado por su serie. Para facilitar la consulta, se conserva el cuadro completo y su proporción original. Así, los lectores pueden ampliar la imagen y recorrer cada grupo sin perder los encabezados que indican a qué valor corresponde cada resultado.

Antes de dar por ganador o descartar un billete, contraste la información con la Lotería de Medellín o un distribuidor autorizado. Conserve el billete mientras hace la revisión y no mezcle este listado con imágenes de otros sorteos. Esta publicación permite consultar las combinaciones de la jornada, pero no sustituye la validación del premio ni los requisitos que correspondan a su cobro.

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Todos los resultados de la Lotería de Medellín del 30 de octubre

Imagen: Lotería de Medellín.