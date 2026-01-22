¿Lo has visto? Teo se perdió en Medellín y su familia lo busca.

Resumen: Teo es un perrito que se perdió el día 21 de enero, cerca del sector Colores y la Avenida 80 de Medellín. Su familia está preocupada. Si lo has visto, lo tienes o sabes de su paradero, comunícate al WhatsApp: 302 436 5158.