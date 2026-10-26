¡Lo frenaron con revólver! Capturan a un hombre al ingreso al Túnel de Occidente

Resumen: Un hombre fue capturado al ingreso al Túnel de Occidente, en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, al hallarle un revólver sin documentación legal. Incautaron el arma calibre 38, seis cartuchos y una camioneta. El capturado y los elementos quedaron a disposición de la autoridad competente.

Un hombre fue capturado en flagrancia en el sector de ingreso al Túnel de Occidente, durante actividades de registro y control realizadas por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia. En el procedimiento fue hallado un revólver calibre 38 que, según la información del caso, no tenía la documentación legal correspondiente.

La intervención ocurrió el domingo 25 de octubre de 2026, a las 10:00 de la mañana, sobre la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia. El punto reportado por los uniformados corresponde al kilómetro 44+700 de este corredor, en el sector de acceso al túnel.

Revólver y seis cartuchos incautados al ingreso al Túnel de Occidente

Durante las actividades de registro, los policías encontraron el arma de fuego en poder del hombre. La ausencia de la documentación legal correspondiente fue el hecho señalado en el reporte sobre la captura, adelantada en flagrancia por el delito relacionado con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El balance del procedimiento incluye la incautación del revólver calibre 38 y de seis cartuchos para esa arma. Además, fue incautada una camioneta. Los tres elementos aparecen relacionados en la intervención de tránsito, sin que se hayan divulgado otras características del vehículo o del arma de fuego.

La información disponible no precisa el modelo de la camioneta ni su valor. Tampoco describe modificaciones del revólver, su procedencia o la forma en que era llevado. El resultado conocido se limita al hallazgo del arma sin documentación, la munición y la incautación del vehículo durante el control.

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El capturado quedó a disposición de la autoridad competente

Tras el procedimiento, el hombre y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso judicial correspondiente. Este es el estado informado sobre el caso, sin que se haya comunicado una decisión judicial posterior frente al capturado.

La conducta señalada por los uniformados está contemplada en el artículo 365 del Código Penal, según el reporte entregado sobre la intervención. La captura en flagrancia corresponde a una actuación inicial y no representa una condena ni determina por sí sola la responsabilidad penal del hombre.

Será dentro del proceso judicial donde se establezca su situación jurídica, con las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia. Hasta el momento, la información conocida no incluye una decisión sobre medida de aseguramiento ni detalles de una audiencia relacionada con esta captura.

El balance diferencia la captura de la incautación de los elementos: el primero es el procedimiento frente a la persona, mientras que el arma, los seis cartuchos y la camioneta quedaron relacionados como bienes incautados. La información entregada no reporta otras personas capturadas en esta intervención.

Un control en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia

El procedimiento estuvo a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, cuyos uniformados realizaban labores de registro y control sobre el corredor. La ubicación señalada es el sector de ingreso al Túnel de Occidente; el reporte no indica que la captura se hubiera efectuado dentro del túnel.

Tampoco se describió una persecución, un intercambio de disparos o personas lesionadas durante la intervención. Por ello, esos hechos no forman parte del balance conocido. Lo informado es el hallazgo del arma sin la documentación exigida y las actuaciones adelantadas por los policías durante los registros.

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El caso deja un hombre capturado y un revólver calibre 38, seis cartuchos y una camioneta incautados. La puesta a disposición de la autoridad competente permitirá continuar las actuaciones judiciales correspondientes a este procedimiento realizado el domingo en la mañana en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia.