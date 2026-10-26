¡Les frenaron el cargamento! Recuperan 180 kilos de café y capturan a dos en Ciudad Bolívar

Resumen: Un hombre y una mujer fueron capturados durante controles del Plan Cosecha en Ciudad Bolívar, Antioquia. Recuperaron cuatro costales con 180 kilos de café avaluados en cinco millones de pesos e incautaron dos celulares y un automóvil.

Un hombre y una mujer fueron capturados en flagrancia por el presunto delito de hurto durante un procedimiento de control en Ciudad Bolívar, Antioquia. La intervención permitió recuperar 180 kilogramos de café a granel, distribuidos en cuatro costales, cuyo avalúo fue reportado en cinco millones de pesos.

La actuación tuvo lugar en jurisdicción del municipio antioqueño, no en la localidad del mismo nombre en Bogotá.

El operativo se desarrolló el domingo 25 de octubre de 2026, a las 9:50 de la mañana, en la vía La Mansa-Primavera. El punto de la intervención fue el kilómetro 30+500, en el sector Remolinos, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia adelantaban actividades de registro y control.

Recuperaron cuatro costales de café en Ciudad Bolívar

Los cuatro costales recuperados tenían un peso de 45 kilogramos cada uno. La suma corresponde a los 180 kilogramos de café incluidos en el balance del procedimiento. Se trata de café a granel, según la descripción entregada sobre la mercancía hallada durante las actividades de vigilancia en este corredor vial.

El valor de cinco millones de pesos corresponde al avalúo del café recuperado. En el mismo procedimiento también fueron incautados dos teléfonos celulares y un automóvil particular, elementos que aparecen relacionados por separado en el reporte de la intervención realizada en Remolinos.

La información conocida no detalla el modelo del vehículo ni describe el contenido de los teléfonos. El balance se concentra en las dos capturas, la recuperación de los cuatro costales y la incautación de esos elementos, sin precisar una valoración adicional para el automóvil o los equipos móviles.

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El procedimiento hizo parte del Plan Cosecha

La captura del hombre y la mujer se produjo en el marco de la estrategia Plan Cosecha. Las labores estuvieron a cargo de personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, que realizaba acciones de prevención y control en las vías del departamento.

La intervención fue presentada como parte de las actividades orientadas a fortalecer la seguridad en los corredores viales. En este caso, los registros se adelantaron en un punto específico de la vía La Mansa-Primavera y terminaron con la recuperación del café y la captura en flagrancia de las dos personas.

El delito señalado en el procedimiento es hurto, conducta contemplada en el artículo 239 del Código Penal, de acuerdo con la información entregada sobre el caso. La captura no equivale a una condena: la responsabilidad penal de las personas involucradas debe ser determinada dentro del proceso correspondiente, con respeto a la presunción de inocencia.

Lo conocido del operativo en Remolinos

El balance no precisa el lugar del que habría sido sustraído el café ni identifica a su propietario. Tampoco detalla cómo se habría cometido el hurto o cuál era el destino de la mercancía. Por ello, esos aspectos no pueden darse por establecidos a partir de la información disponible sobre esta intervención.

No se comunicó una decisión judicial posterior frente a las dos personas capturadas. El resultado conocido corresponde al procedimiento realizado el domingo en la mañana y a los elementos recuperados e incautados por los uniformados de tránsito durante los controles en la carretera.

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Por ahora, el caso en Ciudad Bolívar deja como balance un hombre y una mujer capturados, cuatro costales de café recuperados y dos celulares y un automóvil incautados. La intervención en el sector Remolinos se suma a las acciones de prevención y control descritas para los corredores viales de Antioquia dentro del Plan Cosecha y de las labores de vigilancia en carretera.