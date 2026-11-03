Lluvias llegan al suroriente de Medellín y se prevé que sigan al menos una hora más

Resumen: El SIATA reportó a las 2:29 p. m. del 3 de noviembre lluvias en el suroriente de Medellín y en el occidente de Caldas, con acumulados de hasta 2 milímetros en cinco minutos. Para ese corte esperaba que las precipitaciones continuaran al menos una hora más.
Las lluvias se registraban en el suroriente de Medellín y continuaban en el occidente de Caldas, según el reporte del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) de las 2:29 p. m. del 3 de noviembre.
En su actualización, el sistema informó acumulados de hasta 2 milímetros en los últimos cinco minutos. Ese dato corresponde al corte del reporte y describe la cantidad de precipitación registrada en ese periodo.
Las lluvias podrían continuar durante la tarde
El SIATA indicó que esperaba que las precipitaciones continuaran por al menos una hora más, a partir de la actualización de las 2:29 p. m. El pronóstico acompaña el seguimiento a las lluvias en los dos sectores señalados.
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La información diferencia el occidente de Caldas, donde seguía lloviendo, del suroriente de Medellín, donde también se registraban precipitaciones. No corresponde a un reporte para toda la ciudad ni para todos los municipios del Valle de Aburrá.
El corte del monitoreo es de las 2:29 p. m.
La previsión de continuidad de las lluvias está asociada a esa hora de observación. Para quienes se desplazan por estos sectores, la referencia es la actualización oficial del SIATA y los cambios que registre el monitoreo durante la tarde.
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Reporte del SIATA sobre las lluvias, 3 de noviembre de 2026.
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