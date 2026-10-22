Lluvias provocaron derrumbes y cierres en la vía Manizales-Chinchiná: reportan rescate de dos motociclistas

Resumen: Las lluvias del 21 de octubre provocaron derrumbes en el corredor Manizales-Chinchiná y otras vías de Caldas. Se reportó de forma preliminar el rescate de dos motociclistas cerca de La Trinidad. En La Violeta fueron evacuadas preventivamente 15 personas. Los cierres descritos corresponden a los reportes de esa jornada.

Las fuertes lluvias del miércoles 21 de octubre provocaron deslizamientos y afectaciones en las vías que comunican a Manizales con Chinchiná y Pereira. La caída de tierra sobre varios puntos del corredor obligó a intervenir las calzadas y generó restricciones al tránsito durante la jornada, mientras los organismos de emergencia atendían otros reportes en sectores urbanos y rurales de la capital de Caldas.

Una de las situaciones se registró cerca de El Tambo, donde un movimiento de tierra ocasionó el cierre de ambos carriles de la vía nueva entre Manizales y Chinchiná. El Cuerpo Oficial de Bomberos y personal de Autopistas del Café acudieron al sector para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

Reportan rescate de dos motociclistas cerca de La Trinidad

En otro punto, en inmediaciones de la vereda La Trinidad, reportes ciudadanos señalaron que dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían sido arrastradas por el lodo. Según esas versiones, ambas habrían sido rescatadas a tiempo. Sin embargo, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, Diego Armando Rivera Gutiérrez, indicó que la información estaba siendo verificada.

Por ello, el caso de los motociclistas corresponde a un reporte preliminar y no a un balance definitivo de personas afectadas. Las emergencias viales sí fueron atendidas por los equipos desplegados en la zona, pero la información conocida no permite precisar las condiciones en que se habría producido ese rescate ni establecer un estado de salud de los involucrados.

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Ocho deslizamientos fueron reportados en varios corredores de Caldas

El balance divulgado durante la tarde del miércoles por la Secretaría de Infraestructura de Caldas incluyó ocho deslizamientos en distintos corredores. Cuatro se presentaron en Autopistas del Café, entre la Estación Uribe y el peaje Las Pavas; otros dos afectaron la vía departamental de San Peregrino y dos más se registraron en la carretera La Violeta-El Rosario.

Los reportes de esa jornada señalaron cierres en las vías departamentales de San Peregrino y La Violeta-El Rosario. En la antigua carretera hacia Chinchiná también se presentó un desprendimiento menor frente a Moliendo Café, aunque en ese punto no se reportó cierre del tránsito y se anunció la atención de Invías para retirar el material.

La Policía de Tránsito reguló la circulación a la salida de Manizales, en el sector de La Estampilla, y orientó a los conductores hacia la ruta de La Siria, conocida como la antigua vía a Chinchiná. Esa orientación correspondió a la atención de las contingencias del miércoles y no debe interpretarse como una confirmación del estado actual de todos los corredores.

También hubo evacuaciones preventivas y afectaciones en viviendas

La atención por las lluvias se extendió a otros puntos del municipio. En La Violeta, sobre la vía hacia la vereda El Rosario, fue necesaria la evacuación preventiva de 15 personas que habitaban una vivienda, como medida de seguridad ante las condiciones del terreno.

En la vereda Minitas, en el sector del retorno de San Peregrino hacia El Tambo, se reportaron deslaves que impactaron un vehículo y al menos una vivienda. Los equipos de la Unidad de Gestión del Riesgo y del Cuerpo Oficial de Bomberos realizaron valoraciones, remoción de material y acompañamiento a la familia evacuada.

Las autoridades pidieron evitar acercarse a los puntos afectados y no intentar cruzar zonas inundadas o con deslizamientos, ni a pie ni en vehículo. Para quienes planean desplazarse por la región, la recomendación es consultar las indicaciones vigentes de tránsito antes de salir y respetar los controles en carretera. Los cierres y las labores descritas corresponden a los reportes del 21 de octubre; la información consultada no establece una hora definitiva de reapertura para todos los tramos.

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