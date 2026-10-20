¡Alerta en Medellín! Lluvias, 131 descargas eléctricas y tres líneas de Metrocable suspendidas

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Resumen: Las lluvias en Medellín provocaron la suspensión temporal de tres líneas de Metrocable. Además, se reportaron 131 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá.

Las lluvias en Medellín afectan la movilidad durante la tarde de este martes 20 de octubre. Las precipitaciones registradas en distintos sectores de la ciudad llevaron a suspender temporalmente tres líneas del Metrocable, mientras las autoridades reportaron una intensa actividad eléctrica en varios municipios del Valle de Aburrá y pidieron precaución a los ciudadanos.

De acuerdo con el reporte entregado a las 2:23 p.m., las condiciones climáticas obligaron a detener temporalmente la operación de las líneas K, que conecta Acevedo con Santo Domingo; J, entre San Javier y La Aurora, y P, que comunica Acevedo con El Progreso.

Hasta el momento, la información disponible no precisa cuánto tiempo permanecerán suspendidos estos servicios ni la hora prevista para su restablecimiento. Por ello, se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales antes de realizar sus desplazamientos.

Reportan 131 descargas eléctricas en 35 minutos

La situación meteorológica también estuvo acompañada de una importante actividad eléctrica. Según el balance divulgado a las 2:41 p.m., durante los 35 minutos anteriores se registraron 131 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá.

Medellín concentró la mayor cantidad, con 58 descargas, seguida de Bello, con 52. También se reportaron 12 en Copacabana, seis en Barbosa y tres en Girardota.

En cuanto a las precipitaciones, el reporte de las 2:40 p.m. señaló acumulados de hasta seis milímetros en el norte de Medellín. Las lluvias también se extendieron a los municipios del norte del Valle de Aburrá, donde se registraron acumulados máximos de dos milímetros.

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Para ese momento, se estimaba que las precipitaciones continuarían durante al menos otros 30 minutos, por lo que las condiciones meteorológicas podían seguir afectando la movilidad.

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Ante las lluvias en Medellín, las autoridades indicaron que permanecen atentas a posibles novedades en las vías del Distrito. Asimismo, recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y transitar con precaución mientras persistan las precipitaciones.

La combinación de lluvias, descargas eléctricas y cambios en las condiciones de movilidad hace necesario que los ciudadanos se mantengan informados a través de los canales oficiales y planifiquen sus recorridos teniendo en cuenta las posibles afectaciones al transporte público.

#SIATAnoticias | (14:40)🌧️ Se registran lluvias en el norte de Medellín con acumulados de hasta 6 mm y se han extendido hasta todos los municipios del norte del Valle con acumulados máximos de 2 mm. Se espera que las lluvias continúen durante al menos los próximos 30 minutos. https://t.co/rTfiJWucbo — siatamedellin (@siatamedellin) October 20, 2026

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