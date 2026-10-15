Resumen: Un fuerte vendaval dejó más de 156 viviendas afectadas en cinco barrios de Funza, Cundinamarca. Las lluvias también causaron emergencias en Soacha, Cota y Lenguazaque.

Vendaval, inundaciones y un motociclista arrastrado por el agua: el balance de la emergencia en Cundinamarca

Más de 156 viviendas resultaron afectadas por un fuerte vendaval que azotó la tarde del pasado 14 de octubre a varios barrios de Funza, en Cundinamarca. Los daños se concentraron en cinco sectores del municipio, donde los vientos arrancaron techos y tumbaron estructuras metálicas de proyectos residenciales que estaban en construcción.

El fenómeno comenzó hacia las 3:30 p.m. y se sintió con más fuerza en los barrios Cerrezuela, Nuevo México y Samarcanda. Varios habitantes grabaron con sus celulares el momento en que las ráfagas levantaban tejas y escombros, y compartieron los videos en redes sociales.

En uno de los sectores más golpeados, las imágenes de los vecinos muestran cómo se desplomó una estructura de hierro que sostenía un aviso publicitario de un conjunto residencial en construcción.

Diego Contreras, subdirector de Gestión de Riesgo de Cundinamarca, indicó que la administración local activó el sistema departamental de gestión de riesgo apenas llegaron los primeros llamados de la comunidad.

El funcionario confirmó que hay más de 156 viviendas afectadas en cinco barrios del municipio. Según explicó, las zonas más perjudicadas fueron Cerrezuela y Nuevo México, donde la mayoría de los daños se presentaron en los techos de las casas.

A pesar de la fuerza del vendaval, Contreras resaltó que en Funza no hubo personas lesionadas, ni por las lluvias ni por el desprendimiento de las cubiertas.

De acuerdo con su relato, los equipos municipales de gestión de riesgo, coordinados por la alcaldesa, trabajaron hasta altas horas de la noche para retirar los escombros que cayeron sobre las viviendas. Al mismo tiempo, Enel envió cuadrillas a la zona para restablecer el servicio de energía.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó un balance complementario a través de su cuenta de X. Allí informó que dos cuadrillas trabajaban en los sectores afectados y que una tercera se uniría a las labores de reparación.

El mandatario también anunció que la Gobernación apoyará de manera subsidiaria al municipio para cambiar los techos de las viviendas dañadas y entregar los elementos que necesiten los damnificados.

Mientras tanto, la administración municipal, encabezada por la alcaldesa Jeimmy Villamil, adelanta el censo de las familias afectadas. Según el gobernador, los Bomberos, los organismos de respuesta y los equipos de Vanti están en el lugar para hacer las verificaciones necesarias.

Emergencias por lluvias e inundaciones

El mal tiempo del 14 de octubre no solo golpeó a Funza. Contreras indicó que el fenómeno climático también dejó afectaciones en otros tres municipios de Cundinamarca.

En Lenguazaque se presentaron encharcamientos e inundaciones en el sector conocido como La Virgen. La situación se controló en el transcurso de la tarde gracias al trabajo articulado con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

En Cota, la administración municipal atendió los reportes de la comunidad y logró que la situación volviera a la normalidad.

El caso más grave se registró en Soacha. Allí, las fuertes lluvias hicieron que grandes cantidades de agua se acumularan sobre una vía principal, lo que también afectó la operación de Transmilenio.

Según el reporte que el municipio entregó a la Gobernación, una persona murió en medio de la emergencia. Contreras explicó que la víctima iba en motocicleta cuando fue arrastrada por la corriente. En el mismo hecho, otras dos personas resultaron heridas.

Ante este panorama, el gobernador Rey pidió a las comunidades informar a tiempo a las autoridades competentes sobre cualquier situación de riesgo.

En cuanto a la movilidad, el tránsito entre Bogotá y Funza se mantiene con normalidad. Sin embargo, algunas vías internas del municipio todavía presentan dificultades por los escombros que dejó el vendaval.

Por ahora, las autoridades continúan atendiendo a las familias afectadas y avanzan en el censo que permitirá establecer la magnitud real de los daños causados por el vendaval en las viviendas.

#SOACHA. ​La tarde de este 14OCT, se registraron fuertes lluvias en el sector de Ciudadela Sucre, donde intensas corrientes de agua arrastraron motocicletas, objetos y a varias personas. El balance preliminar deja dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un centro médico, mientras a esta hora, la Autopista Sur a la altura de Terreros continúa con graves inundaciones. TODOS LOS VIDEOS👉 https://t.co/t6MIMO6A9P — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 15, 2026

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