¡Atención usuarios! Metrocables K, J y P están fuera de servicio por condiciones climáticas

Resumen: Resumen: El Metro de Medellín suspendió temporalmente el servicio de las líneas K (Acevedo - Santo Domingo), J (San Javier - La Aurora) y P (Acevedo - El Progreso) del Metrocable debido a las condiciones climáticas de este martes; el estado de las líneas también reporta fuera de servicio la línea L. La medida es preventiva y se mantiene mientras persisten las lluvias.

Las lluvias que se registran desde el mediodía de este martes 20 de octubre en Medellín y el Valle de Aburrá volvieron a afectar la operación del transporte masivo. El Metro de Medellín informó que tres líneas del Metrocable quedaron temporalmente fuera de servicio por las condiciones climáticas.

Según el reporte de la empresa, emitido a las 2:23 p. m., la suspensión cobija la línea K, que conecta Acevedo con Santo Domingo; la línea J, que une San Javier con La Aurora, y la línea P, que comunica Acevedo con El Progreso.

De acuerdo con el estado de las líneas publicado por la empresa, a media tarde también reportaba salida de operación la línea L, que comunica Santo Domingo con el parque Arví.

Las líneas afectadas prestan servicio a zonas altas de la ciudad: la línea K moviliza a los habitantes de los barrios del nororiente hacia Santo Domingo Savio; la línea J conecta la comuna 13, San Javier, con el sector de La Aurora, y la línea P sirve a los barrios de la zona noroccidental, como Doce de Octubre y El Progreso.

La medida se mantiene de manera temporal mientras persisten las condiciones climáticas que afectan la operación segura de estos cables aéreos. Los usuarios que habitualmente se movilizan por estas rutas deberán tener en cuenta la novedad para planear sus desplazamientos durante el resto de la tarde.

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¿Por qué se suspenden los Metrocables cuando llueve?

De acuerdo con el Metro de Medellín, la suspensión temporal del servicio en los cables aéreos es una medida preventiva que busca proteger la seguridad de los usuarios. La empresa cuenta con equipos especializados que hacen monitoreo constante del clima y, en articulación con el SIATA, analizan variables como la velocidad del viento y la intensidad de la lluvia para determinar si es seguro continuar con la operación.

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Cuando el análisis indica que no es seguro, el servicio se interrumpe de forma temporal, pero solo después de evacuar completamente a las personas que estén usando el sistema. En ningún caso se suspende la operación con pasajeros a bordo de las cabinas.

Estas suspensiones son frecuentes en la temporada de lluvias. Según cifras de la empresa, en lo que va del año se han presentado más de 130 interrupciones por condiciones meteorológicas, principalmente en las líneas J, L y P, mientras que durante 2024 se reportaron 201 interrupciones por la misma causa.

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Lluvias durante toda la tarde en Medellín

El pronóstico para este martes anunciaba una probabilidad de lluvia del 99% en Medellín, con precipitaciones durante la tarde y la noche. Desde la 1:00 p. m. ya se registraban lluvias moderadas en la ciudad y los acumulados más significativos se esperaban para horas de la tarde, de acuerdo con los reportes meteorológicos.

La segunda temporada de lluvias del año, que se extiende hasta principios de diciembre, ha mantenido jornadas de precipitaciones frecuentes en el Valle de Aburrá, con afectaciones ocasionales en la movilidad y el transporte público. Para la noche de este martes también se esperan precipitaciones en la ciudad, por lo que no se descartan nuevas afectaciones en el sistema durante las próximas horas.

El Metro de Medellín recomienda a los usuarios planear sus viajes con anticipación, consultar los canales oficiales de la empresa para conocer la reanudación del servicio y, mientras dure la suspensión, hacer uso de las rutas de buses integradas que conectan con las estaciones del sistema. Ante cualquier emergencia por las lluvias, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123.