Resumen: EPM pidió a los usuarios de Medellín y el Valle de Aburrá reforzar el ahorro de agua ante el fenómeno de El Niño. El 28 de octubre los tres sistemas quedaron por debajo de la meta diaria: Piedras Blancas ahorró 37 litros por hogar (meta de 92), La Fe apenas 13 (meta de 70) y Riogrande II 23 (meta de 70). La empresa recomienda duchas de tres minutos, cerrar la llave al cepillarse los dientes, usar la lavadora con cargas completas y reparar fugas.

Ahorro de agua: a los hogares les faltan hasta 57 litros diarios para cumplir la meta

El ahorro de agua en los hogares sigue siendo la principal herramienta de Medellín y el Valle de Aburrá para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. Por eso, EPM reiteró su llamado a la comunidad a reforzar el ahorro y a no bajar la guardia: con pequeños cambios en los hábitos cotidianos, desde la casa, el trabajo y los lugares de estudio, todos pueden aportar para alcanzar las metas y proteger la continuidad del servicio de acueducto.

¿Cómo va el ahorro de agua en los tres embalses?

El balance del 28 de octubre muestra que los tres sistemas de abastecimiento están por debajo de sus metas diarias de ahorro por hogar:

Piedras Blancas, que abastece las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, registró 37 litros ahorrados por hogar al día, frente a una meta de 92 litros. Esto representa un cumplimiento del 40,2 % y una brecha de 55 litros.

La Fe, que suministra a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín, alcanzó apenas 13 litros por hogar al día, frente a una meta de 70 litros. Cumple solo el 18,6 % del objetivo y requiere 57 litros adicionales para alcanzar la meta.

Riogrande II, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y la zona occidental y noroccidental de Medellín, registró 23 litros por hogar al día, frente a una meta de 70 litros. Equivale al 32,9 % de cumplimiento y deja una brecha de 47 litros.

En el promedio de la semana, entre el 21 y el 28 de octubre, los hogares de Piedras Blancas han ahorrado 55 litros diarios, los de La Fe, 25 litros, y los de Riogrande II, 37 litros. EPM precisó que hasta el 22 de octubre esas cifras combinaron el ahorro voluntario con las interrupciones programadas del servicio, pero desde el 23 de octubre el ahorro corresponde únicamente al esfuerzo voluntario de los usuarios.

El cambio se nota en las cifras de Piedras Blancas: con las interrupciones, el 21 y 22 de octubre los hogares llegaron a ahorrar 86 y 75 litros al día; el 28 de octubre, ya solo con ahorro voluntario, el registro fue de 37 litros, menos de la mitad.

Cortesía EPM

¿Por qué se mantiene la alerta por El Niño?

Aunque las lluvias recientes ayudaron a recuperar los embalses (Piedras Blancas llegó al 96,12 % de su capacidad) y esta semana se suspendieron temporalmente los cortes programados en la parte alta de las zonas nororiental y centrooriental de Medellín, las autoridades advierten que la medida no es definitiva.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

De hecho, los aportes de agua de octubre apenas alcanzan el 47 % de lo que históricamente llueve en este mes, y EPM identificó el período entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 como la etapa que requiere mayor atención frente a los posibles efectos de El Niño. Según el Ideam, hay una alta probabilidad de que este fenómeno sea uno de los más intensos de la historia reciente.

Por eso la campaña institucional ¡Ahorra Sí!, que lideran EPM, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sigue activa. Las metas de ahorro en caudal son de 120 litros por segundo en Piedras Blancas, 500 litros por segundo en La Fe y 480 litros por segundo en Riogrande II.

Lea también: Una pausa en los cortes, no en el ahorro: así cambia el racionamiento de agua en zonas de Medellín

¿Qué tips recomienda EPM para ahorrar agua?

La empresa reiteró cinco recomendaciones sencillas que, aplicadas en cada hogar, hacen la diferencia para el bolsillo y para los embalses:

Reducir la ducha a tres minutos y cerrar la llave mientras se enjabona.

y cerrar la llave mientras se enjabona. Usar un vaso para cepillarse los dientes , en lugar de dejar la llave abierta.

, en lugar de dejar la llave abierta. Recoger el agua mientras se calienta la ducha y reutilizarla en el sanitario, la limpieza o el riego.

y reutilizarla en el sanitario, la limpieza o el riego. Utilizar la lavadora con cargas completas para evitar ciclos innecesarios.

para evitar ciclos innecesarios. Revisar y reparar fugas en llaves, sanitarios y tuberías para evitar pérdidas de agua.

Lea también: Estructuras criminales casi se duplicaron: Simón Molina propone un bloque para colegios y parques

La ciudadanía puede reportar usos inadecuados del agua a través de la línea 300 627 1585 o del 123, mientras que las fugas en las redes de distribución pueden notificarse directamente a EPM en el (604) 444 41 15.