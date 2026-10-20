Llevaron el ataúd de «chapetón», un hincha asesinado del Bucaramanga, hasta la tribuna del estadio

Resumen: El féretro de Carlos Andrés Chapetón Santos, hincha del Atlético Bucaramanga asesinado en un ataque armado en Floridablanca, fue llevado por la barra La Gran Familia hasta la tribuna norte alta del estadio Américo Montanini. El video del homenaje circula en redes y las autoridades del estadio aún no se han pronunciado.

El féretro de Carlos Andrés Chapetón Santos, un hincha del Atlético Bucaramanga de 32 años que murió tras ser víctima de un ataque armado en Floridablanca (Santander), fue ingresado la noche del lunes 19 de octubre a la tribuna norte alta del estadio Américo Montanini, en Bucaramanga, donde integrantes de la barra La Gran Familia le rindieron un homenaje entre cánticos.

La escena quedó registrada en un video que circula en redes sociales y que fue suministrado por Noticias El Abejorro Bucaramanga, según reportó el diario Vanguardia. En las imágenes se observa a varios allegados cargando el ataúd y subiendo por las gradas hasta llegar a la tribuna, donde finalmente lo dejan en el suelo para despedirlo.

Durante el homenaje se escuchan pitos y cánticos de los aficionados. En medio de la concentración se produjo una discusión en la que intervino una de las mujeres presentes junto al féretro, mientras algunos asistentes pedían respeto y solicitaban guardar un minuto de silencio en memoria de Chapetón. El estadio aparece con poca iluminación, por lo que, al parecer, el hecho habría ocurrido durante la noche del lunes, un día después del empate 1-1 entre Atlético Bucaramanga y América de Cali por la fecha 15 de la Liga BetPlay, según Infobae.

Hasta el momento, ni la administración del estadio Américo Montanini ni las autoridades se han pronunciado sobre cómo se produjo el ingreso del féretro al escenario deportivo.

¿Quién era Carlos Andrés Chapetón?

Chapetón Santos era un ferviente hincha del Atlético Bucaramanga e integrante de la barra La Gran Familia, cuyos miembros suelen ubicarse en la tribuna norte alta del estadio. Tras conocerse su fallecimiento, sus compañeros de tribuna le dedicaron un mensaje de despedida a través de redes sociales.

«Gracias por todo lo bueno que nos brindaste, por cada gesto, cada momento y cada enseñanza que dejaste en nosotros. Perdón por lo poco, gracias por lo mucho. Fuiste un guerrero, un gran amigo y una persona muy importante para nuestra organización. Tu huella quedará marcada para siempre en nuestra historia y en nuestros corazones. Hoy esta banda te despide con tristeza, pero también con orgullo y gratitud por haber compartido este camino contigo», expresó la barra en su mensaje.

Así fue el ataque armado en Floridablanca

El ataque a bala que dejó gravemente herido a Carlos Andrés Chapetón ocurrió la noche del domingo 4 de octubre en el sector Miradores de la Sierra, ubicado en el barrio La Cumbre, en Floridablanca.

Según el reporte del caso conocido por la Policía y citado por Vanguardia, Chapetón se encontraba en un establecimiento cuando un hombre de contextura gruesa ingresó al lugar y le disparó en repetidas ocasiones. El presunto agresor vestía un jean azul y un buzo negro de manga larga y, después de dispararle, huyó del sitio en una motocicleta que, al parecer, era conducida por una mujer.

El ataque dejó a Chapetón con cuatro impactos de bala: uno en el costado derecho del pecho, otro en la parte baja del abdomen y dos más en las piernas. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de urgencia a la Clínica Foscal, donde permaneció varios días hospitalizado. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el sábado 17 de octubre como consecuencia de las lesiones sufridas en el atentado. Todavía se desconocen los móviles del asesinato y no se han reportado capturas.

El caso se conoce en medio de la preocupación por la violencia en el área metropolitana de Bucaramanga, donde hace pocos días fue capturado alias ‘Julito’, el joven señalado de unos 30 homicidios.

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