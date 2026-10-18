Bus en Tona, Santander: al menos 10 heridos tras caer a un abismo

Resumen: Un bus de pequeñas dimensiones se salió de la vía y cayó a un abismo en zona rural de Tona, Santander. De manera preliminar, al menos 10 personas habrían resultado heridas y estarían siendo trasladadas a Bucaramanga. Las causas del accidente aún se desconocen, según Canal TRO.

Minuto30.com.- Un bus en Tona, Santander, se salió de la vía y cayó a un abismo en la zona rural del municipio, en un grave accidente de tránsito registrado este domingo 18 de octubre. De manera preliminar, al menos 10 personas habrían resultado heridas, según informó Canal TRO.

Qué se sabe del accidente

De acuerdo con el reporte del Canal TRO, el siniestro se presentó en una zona rural del municipio de Tona. El vehículo, un bus de pequeñas dimensiones, se salió de la carretera y rodó hasta un abismo. Las causas del accidente aún se desconocen.

El canal regional indicó que, hasta el momento, se habla de manera preliminar de al menos 10 personas heridas. Esa cifra corresponde a los primeros reportes del hecho y puede cambiar a medida que las autoridades y los organismos de socorro entreguen un balance oficial.

Los heridos, camino a Bucaramanga

Los lesionados estarían siendo trasladados a centros asistenciales de Bucaramanga, capital santandereana. Hasta el momento no se conoce el estado de salud de los afectados, por lo que no hay información sobre la gravedad de las lesiones de cada uno de los pasajeros.

La información sobre el número exacto de ocupantes del bus, los centros médicos que recibirán a los heridos y las condiciones en las que ocurrió la salida de la vía se irá conociendo en las próximas horas, cuando las entidades de emergencia den a conocer los detalles del procedimiento de rescate.

Dónde queda Tona

Tona es un municipio del departamento de Santander, ubicado en la provincia de Soto, en la cuenca superior del río Lebrija. Limita con municipios como Charta, Vetas, Santa Bárbara, Piedecuesta y Floridablanca, y está a una corta distancia por carretera de Bucaramanga, adonde según el reporte son trasladados los heridos.

Qué falta por confirmar

Según el reporte de Canal TRO, hasta ahora no se conoce el estado de salud de los afectados ni las causas por las que el bus se salió de la vía. Tampoco se ha precisado el número total de pasajeros que viajaban en el vehículo. Por esa razón, la cifra de 10 heridos se maneja de forma preliminar y podría variar cuando las autoridades de Santander y los organismos de socorro entreguen su balance oficial.