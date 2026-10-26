¡Al fin libre! ELN entregó a comisión humanitaria a menor que mantuvo 43 días retenida en el Cauca

Resumen: El ELN entregó a una comisión humanitaria a una adolescente de 17 años que mantenía retenida desde el 12 de septiembre en Inzá, Cauca, tras combates con la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. La menor quedó a disposición del ICBF para la ruta de restablecimiento de derechos.

Una adolescente de 17 años recuperó la libertad este domingo 25 de octubre de 2026 en el oriente del Cauca, después de permanecer 43 días en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según informó Caracol Radio. La entrega se concretó ante una comisión humanitaria internacional e interdisciplinaria, en un punto de la zona rural del municipio de Inzá.

Retenida en medio de combates

De acuerdo con el mismo reporte, la menor había sido retenida el pasado 12 de septiembre en la vereda Togalma, en medio de enfrentamientos entre el frente Manuel Vásquez Castaño del ELN y la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Central (EMC).

Según un comunicado del frente guerrillero Manuel Vásquez Castaño, la adolescente pertenecía a esa estructura de las disidencias. En el mismo documento, el ELN afirmó que durante los combates murieron dos integrantes de esa columna.

La disputa entre el ELN y las disidencias por el control territorial y las rutas de la cordillera mantiene bajo presión a las comunidades campesinas e indígenas del oriente del departamento del Cauca.

Así se concretó la entrega

Después de más de 40 días de cautiverio, la entrega de la adolescente se logró por la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), el Área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos.

La comisión estuvo encabezada por monseñor Sánchez y por Daniel Molano, defensor del Pueblo en el Cauca, quienes acompañaron las verificaciones de seguridad en el terreno para garantizar la integridad física de la menor.

Luego de verificar su estado de salud, la adolescente quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para activar la ruta de restablecimiento de derechos, con atención médica, acompañamiento psicosocial y garantías de seguridad, de cara a su reunificación familiar.

Llamado contra el reclutamiento de menores

Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, resaltó la importancia de la devolución de los menores a sus territorios y reiteró el llamado a todos los grupos armados para que cesen de inmediato el reclutamiento forzado en la región.

«Resaltamos este acto en la medida en que permite el bienestar de la menor, en un acto al que están obligados todos los actores armados en términos de devolver los niños a los territorios indígenas. Este último hecho que afortunadamente ha salido bien se suma a todos los rescates que se han dado en este mes; que desafortunadamente también dan cuenta del incremento de reclutamiento de niños», dijo Capaz.

El coordinador puntualizó que las comunidades esperan que todos los menores que se encuentran al interior de los grupos armados ilegales sean devueltos a sus familias en el menor tiempo posible.

Cauca, epicentro de la ofensiva contra el ELN

La liberación de la adolescente se conoce en medio de una fuerte ofensiva de la Fuerza Pública contra el ELN en el Cauca. El presidente Abelardo de la Espriella informó que la operación Ónix dejó diez guerrilleros muertos en ese departamento, en una acción dirigida a reducir la capacidad de combate de esa guerrilla.

Según el mandatario, durante la operación también fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas, y fue ubicada un área campamentaria con capacidad para aproximadamente 25 integrantes.

En esa operación murieron los cabecillas alias Marcos Pacífico y alias Ochenta, durante la ofensiva conjunta del Ejército Nacional y la Policía en el Cauca. Además, esta semana las Fuerzas Militares bombardearon un campamento del ELN en zona rural de Nariño, contra integrantes del Frente de Guerra Suroccidental.

El Gobierno de De la Espriella ha sostenido que no negociará con ningún grupo armado y que fortalecerá los operativos del Ejército Nacional y la Policía para que dichas organizaciones se sometan a la justicia.

Lea también: De La Espriella confirma que ‘Marcos Pacífico’, cabecilla del ELN, murió en bombardeo en El Tambo

También te puede interesar: Ejército restableció la movilidad en la vía Quibdó-Pereira tras los ataques del ELN en Tadó, Chocó