Resumen: El Ejército Nacional restableció la movilidad en la Ruta Nacional 50, en Bochoroma, Tadó, Chocó, tras los ataques del ELN contra vehículos en la vía Quibdó-Pereira. Tropas de la Brigada 15 retiraron el camión incinerado y reforzaron los controles de seguridad en el corredor.

Ejército restableció la movilidad en la vía Quibdó-Pereira tras los ataques del ELN en Tadó, Chocó

El Ejército Nacional restableció la movilidad sobre la Ruta Nacional 50, en el sector de Bochoroma, municipio de Tadó, Chocó, después de los actos terroristas perpetrados por el grupo armado organizado ELN en este corredor vial que comunica a Risaralda con el Chocó.

De acuerdo con el reporte de la Séptima División del Ejército, tropas de la Brigada 15 adelantaron labores que permitieron retirar el vehículo tipo camión que había sido incinerado, habilitar nuevamente el tránsito vehicular y fortalecer los controles de seguridad en los principales corredores viales del departamento.

Foto: Ejército.

La intervención estuvo a cargo de soldados del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño, unidad que mantiene presencia permanente en esta zona del Chocó y que respondió de manera oportuna para recuperar la tranquilidad de los habitantes de la región.

Una noche de ataques en la vía Quibdó-Pereira

Los hechos que atendieron las tropas se registraron en medio de una nueva ola de ataques contra vehículos en la vía que une a Risaralda con el Chocó, uno de los corredores estratégicos para la movilización de pasajeros, alimentos y mercancías entre los dos departamentos.

En el sector de Playa de Oro, también jurisdicción de Tadó, hombres armados interceptaron varios vehículos que transitaban por la Panamericana: uno de los automotores fue incendiado y otro terminó en un afluente, en hechos que todavía son materia de investigación. En el lugar también aparecieron grafitis alusivos al ELN.

Foto: Ejército.

El gremio de transportadores ha hecho un llamado de urgencia ante la situación. «Estamos viviendo una situación demasiado difícil. Estos forajidos, sin mayor palabra, llegan y la queman y no pasa nada. Tenemos un problema grande en la vía entre Risaralda y Chocó», expresó Juan Diego Ortiz, presidente de la Confederación Nacional de Transportadores de Carga y Pasajeros en Risaralda.

Medios locales reportaron, además, que el conductor de uno de los vehículos atacados estaría desaparecido, hecho que las autoridades siguen verificando.

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No es la primera vez que este corredor vial es escenario de acciones violentas atribuidas a esa guerrilla. En julio de este año, otro camión fue incinerado en la vía entre Tadó y Pereira tras un retén ilegal, y en distintos meses se han registrado paros armados del ELN que han dejado a miles de chocoanos confinados y a cientos de pasajeros varados en la carretera entre Medellín y Quibdó.

Controles reforzados en el Chocó

El Ejército Nacional informó que mantiene su compromiso con la protección de la población civil, la seguridad de los corredores viales y la movilidad de los chocoanos, mediante una presencia permanente y acciones orientadas a contrarrestar los factores de inestabilidad que afectan al territorio.

Foto: Ejército.

En los últimos días, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los límites entre Risaralda y Chocó, ante las amenazas y los ataques contra el sector transportador. Como parte de estas acciones, fue reforzada la presencia del Ejército y de la Policía, con acompañamiento de unidades especializadas y dispositivos de vigilancia en puntos estratégicos del corredor vial.

El gremio transportador reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que se fortalezcan las medidas de protección y se evite que continúen los ataques contra los vehículos que usan esta carretera, de la que dependen cientos de familias que viven del movimiento de carga y pasajeros.

Las autoridades insistieron en que los dispositivos de seguridad seguirán activos en los próximos días para garantizar el tránsito por la Ruta Nacional 50 y evitar nuevas acciones que pongan en riesgo a conductores y pasajeros que se movilizan entre Risaralda y el Chocó.

Por la importancia estratégica de este corredor, transportadores y autoridades coinciden en que cualquier cierre o ataque en la vía tiene efectos inmediatos en el abastecimiento de alimentos y mercancías hacia Quibdó y los demás municipios del departamento del Chocó.

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